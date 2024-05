Wie verbreitet sind falsche Ärzte in der Schweiz?

Drogen und eine falsche Ärztin: Im Schwarzwald-Tatort «Letzter Ausflug Schauinsland» ermittelten Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner) in einer psychiatrischen Klinik.

Auch in der Schweiz gab es in Realität bereits Fälle, in denen Schwindler ohne Medizinstudium vorgaben, Ärzte zu sein.