Nach zwei Jahren der Zurückgezogenheit feiert Will Smith in Berlin sein Comeback bei der Europapremiere von «Bad Boys: Ride or Die» und spricht offen über seine Selbstfindung nach dem Oscar-Skandal.

Es ist gut zwei Jahre her, dass eine schallende Ohrfeige um die Welt ging: Schauspiel-Star Will Smith (55) schlug auf der Oscar-Bühne 2022 den Comedian Chris Rock (59), weil jener einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett (52) erzählte.

Nach dem Skandal blieb es lange ruhig um Will Smith. Der Schauspieler hielt sich von Social Media fern, vor allem auf Instagram war er bis zu jenem Abend sehr aktiv.

Er zeigte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit, verschiedene Filmprojekte mit ihm wurden verschoben oder abgebrochen – die Oscar-Academy hat ihn für die nächsten zehn Jahre verbannt.

Diese Woche war Smith in Berlin, um den vierten Ableger der «Bad Boys»-Reihe zu präsentieren. Dabei sagte er zu den Journalist*innen: «Die Fähigkeit, sich selbst neu zu erfinden, sich zu erholen und metaphorisch zu sterben und wiedergeboren zu werden, ist die ultimative menschliche Stärke.»

Bei der Europapremiere von «Bad Boys: Ride or Die», wo Smith wiederum mit Kollege Martin Lawrence (59) vor der Kamera steht, fügte er an: «Wie eine Raupe zu sein, zu zerfallen und zu sterben – und dann als Schmetterling wieder aufzuerstehen.»

Der Weg zur Selbstfindung

Der gewöhnlich stets gut gelaunte Will Smith kämpft auch nach zwei Jahren noch mit seinem Image, das durch den «Slap» bröckelt. Die Entschuldigung kam zwar prompt, doch sie konnte seinen Ruf nicht mehr retten.

Smith gehörte lange Zeit zu den am besten verdienenden Schauspielern der Welt. Seine Karriere startete er in der Rapmusik und fand bald schon den Weg vor die Kamera. Die Hollywood-Karriere startete somit mit «The Fresh Prince of Bel-Air». Später kamen Kassenschlager wie «Independence Day», «Bad Boys» oder die «Men in Black»-Reihe. Rückschläge erlebte Smith in seinem Leben auch – beruflich und persönlich.

Nun scheint er nach einer Selbstfindung wieder zu sich gefunden zu haben, ob die Öffentlichkeit jedoch vergisst, das bleibt abzuwarten.

