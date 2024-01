William fährt seine Kinder regelmässig in die Schule und holt sie auch wieder ab. Der Prinz sei «sehr involviert» und möchte die Normalität bis zu Kates Rückkehr beibehalten. Imago/Cover-Images

Prinz William muss sich momentan alleine um seine Kinder kümmern. Da Kate für zwei Wochen im Spital liegt, gibt er als Vater vollen Einsatz – und verpasst keine Termine.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William (41) legt sich für George, Charlotte und Louis ins Zeug.

Der britische Thronfolger übernimmt die Ämtli von Kate und scheint dabei «die Ruhe selbst» zu sein, wie ein Insider gegenüber «Daily Mail» verrät.

Kate fällt wegen ihrer Operation bis zu drei Monate aus. Mehr anzeigen

Prinz William «beunruhigt es nicht», alleine auf seine Kinder George, Charlotte und Louis aufzupassen, während seine Ehefrau Kate im Spital liegt.

Der 41-Jährige sei «sehr involviert» als Vater und kutschiert seinen Nachwuchs regelmässig in die Schule und holt sie auch wieder ab, das berichtet ein Insider gegenüber «Daily Mail».

Prinzessin Catherine (41) musste sich letzte Woche einer geplanten Operation unterziehen, die sie insgesamt bis zu drei Monate ausser Gefecht setzt. Zwei Wochen muss sie in der «London Clinic» verweilen und kann in dieser Zeit ihre Kinder nicht persönlich sehen. Doch immerhin telefoniere sie regelmässig mit ihnen.

William ist sehr selbstbewusst

Die anderen Eltern der Lambrook-Schule gaben sich besorgt um das Wohl von Kate, doch hätten vollstes Vertrauen in William, sagt die Quelle weiter: «Er ist stets vor Ort, holt sie am Schultor ab, nimmt an Events teil. Er scheint die Ruhe selbst zu sein und legt sich für seine Kinder ins Zeug, solange Kate das nicht kann.»

William sei sehr selbstbewusst, was die Erziehung seiner Kinder angehe. Auch helfen ihm die anderen Eltern, wo sie können.

Ausserdem hat William aus Solidarität gegenüber seiner Frau alle Termine bis Ostern abgesagt, da die Prinzessin von Wales ihren Pflichten bis dahin auch nicht nachkommen kann.

Kate wird von ihrer Familie unterstützt

Der britische Thronfolger wolle mit seinem Einsatz dafür sorgen, dass sich das Leben seiner Kinder mit so viel Normalität fortsetzt wie möglich. Dabei unterstützt wird er von der Nanny und Kates Eltern, die ihre Tochter und Enkel regelmässig besuchen.

Sobald Kate wieder zu Hause ist, helfen auch ihre Geschwister Pippa und James Middleton aus. Sie wohnen nicht allzu weit entfernt vom Schloss Windsor.

Warum sich Kate einer Operation unterziehen musste, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings hat der Kensington-Palast bestätigt, dass es sich nicht um Krebs handelt.

