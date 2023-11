Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung der Statue von Prinzessin Diana im Kensington-Palast in London 2021. imago images/i Images

Der einstige Palastbutler Paul Burrell hat verraten, dass das Konkurrenzdenken zwischen Prinz William und Prinz Harry schon in ihrer Kindheit begonnen haben soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zwist zwischen Prinz William und Prinz Harry ist seit dem Erscheinen von Harrys Biografie «Spare» ein offenes Geheimnis.

Nun behauptet ihr ehemaliger Butler Paul Burrell, das Konkurrenzverhalten zwischen den royalen Brüdern habe schon in ihrer Kindheit begonnen und nennt ein Beispiel. Mehr anzeigen

Die Beziehung zwischen Prinz William (41) und Prinz Harry (39) ist schon länger schwierig. Darüber hat Harry schon in seiner Biografie «Spare» geschrieben.

Jetzt hat ihr ehemaliger Palastbutler Paul Burrell (65) im Gespräch mit der britischen Zeitung «Mirror» behauptet, der Knatsch zwischen den beiden Brüdern habe schon in der Kindheit begonnen.

Burrell nennt sogar ein Detail aus seiner Zeit mit den Sprösslingen von Prinzessin Diana.

Als Königs-Anwärter hat William mehr zu essen bekommen

Butler Paul Burrell behauptet, dass sich Harry immer sehr darüber genervt habe, dass sein Bruder William immer mehr essen durfte als er. «Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, dass ich vielleicht einen Eindruck von der Dynamik bekommen habe, die im Spiel war. Einmal sah ich, wie das Kindermädchen William beim Frühstück drei Würstchen gab und Harry zwei. Und Harry schaute auf seinen Teller und fragte: ‹Wieso bekommt er drei? Und ich bekomme nur zwei?›», erzählt Burrell über die damalige Lage zum «mirror.co.uk».

Als die Palast-Angestellte antwortete, dass William als künftiger König kräftiger werden müsse, «wurde Harry ganz still und schluckte es einfach so runter», so Burrell.

Mehr Videos aus dem Ressort