Im Herzen von Emmenbrücke LU öffnet am Samstag, 7. Oktober 2023, ein neues Freizeitziel im blue Cinema Maxx. Der Kinobereich wurde mit einem neuen Foyer, einem Kidscorner, einer Gamezone und einem Shop erweitert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das blue Cinema Maxx in Emmenbrücke bei Luzern hat neu einen Multitainment-Bereich.

Dazu gehören zum Beispiel neue Bowlingbahnen, eine Sportsbar, eine Gamezone und ein Bereich für Kids.

«Das alles beweist: Kino lebt!», freut sich Grégoire Schnegg, Chief Product Officer blue Cinema. Mehr anzeigen

Viel Multitainment unter einem Dach – dafür sorgt das blue Cinema Maxx in Emmenbrücke LU ab dem 7. Oktober 2023.

Herzstück des neu eröffneten Teils sind die 13 hochmodernen Bowlingbahnen, die Gross und Klein begeistern. Für Kinder gibt es kleinere Kugeln sowie als Dinosaurier getarnte Schiessrampen.

Sportfans zieht es in die Sportsbar, wo sich auf grossen Screens Live-Übertragungen aus der ganzen Welt verfolgen lassen. Die vielfältige Auswahl an Cocktails, regionalen Bieren und Snacks überzeugt bestimmt auch Nicht-Sportbegeisterte.

Die neue Gamezone bietet mit Billard-, Tischfussball- und Airhockeytischen sowie Dart-, Basketball- und Boxautomaten viel Action.

Grégoire Schnegg: «Kino wird zum Multitainment-Haus»

«blue Cinema steht für Entertainment und dafür, den Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Mit dem Ausbau unseres Kinos in Emmenbrücke und den neuen Angeboten entwickeln wir uns noch stärker zu einem Multitainment-Haus», erklärt Grégoire Schnegg, Chief Product Officer blue Cinema. «In der heutigen rasanten Zeit liegt es uns umso mehr am Herzen, den Gästen wunderbare Momente mit Freunden und Familie zu ermöglichen.»

So sieht es auch blue Entertainment-CEO Wolfgang Elsässer: «Wir wollen unseren Gästen möglichst unterschiedliche grossartige Erlebnisse bieten. Dazu verbinden wir das klassische Kinoerlebnis mit einer Vielzahl an weiteren Entertainment-Möglichkeiten unter einem Dach.»

Und weiter: «Wir bieten also Erlebnisse für die gesamte Familie, welche über den reinen Kinobesuch hinausgehen.» Elsässer glaube, dass es immer darum gehen solle: Entertainment und neue, unvergessliche Erlebnisse mit den Liebsten.

In Emmenbrücke wurde der Kinobereich zudem mit einer gemütlichen Lounge sowie einem neuen modernen Shop mit Snacks, Getränken sowie Souvenirs erweitert und lädt vor und nach dem Film zum Verweilen ein.

blue Cinema bietet mit den bestehenden acht Kinosälen, rund 2000 Sitzplätzen, 4DX und den neuen Angeboten Multitainment pur in Emmenbrücke.

Wolfgang Elsässer: «‹Barbie› führte zu ausverkauften Kinos»

Grégoire Schnegg ergänzt: «Natürlich investieren wir viel Herzblut in unser Kerngeschäft Kino. Nach dem grossen Erfolg von ‹Barbie› und ‹Oppenheimer› freuen wir uns aktuell riesig auf den Start von ‹Trolls Band Together› und ‹Die Tribute von Panem – The Ballad Of Songbirds & Snakes›. Das alles beweist: Kino lebt!»

Wolfang Elsässer freut sich ebenfalls über den Erfolg der Kino-Sommerkracher. «Die Euphorie rund um die beiden ‹Barbie› und ‹Oppenheimer› war bei uns deutlich spürbar und führte mitten im Hochsommer zu ausverkauften Kinosälen und überaus erfreulichen Besucherzahlen.»

Er erinnert sich: «Bei ‹Barbie› stand dabei vermehrt das gemeinsame Erlebnis eines Kinobesuchs im Vordergrund, wobei man dann auch gerne gleich in Pink gekleidet zur Vorstellung erschien.»

Angebote in Emmenbrücke zur Eröffnung

Die Eröffnung am Samstag, 7. Oktober, in Emmenbrücke wird mit diversen Angeboten gefeiert. Bowling spielen kostet nur 10 Franken pro Stunde/Bahn. Kinoeintritte (inklusive eines Popcorn S) sind bis zum 18. Oktober für 10 Franken erhältlich.

Zum Standort in Luzern sagt Wolfang Elsässer: «Emmenbrücke als Standort ist für uns sehr wichtig. Die Präsenz in der Region liegt uns sehr am Herzen.»

Der Trend gehe in vielen Regionen zu grösseren Multitainment-Häusern in den Aussengebieten, wo genügend Platz vorhanden sei, um diverse Entertainment- und Gastronomie-Angebote unter einem Dach zu vereinen. «Hier in Emmenbrücke stimmen die Rahmenbedingungen für uns, wir sehen grosses Entwicklungspotenzial.»

Weitere Informationen zu den Entertainment-Angeboten und zum Filmprogramm im blue Cinema Maxx Emmenbrücke findest Du unter bluecinema.ch/bowlingluzern.

