Er spielte an der Seite von Stars wie Cate Blanchett, George Clooney und Tom Cruise: Christian Oliver. Frank Rumpenhorst/dpa

Es schockte die Welt: Der deutsche Schauspieler Christian Oliver und seine beiden Töchter sterben bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Karibik. Nun teilt die Witwe und Mutter ein Bild von der Trauerfeier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian Oliver und seine beiden Töchter Madita und Annik kamen bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben.

Nun fand die Trauerfeier statt, Mutter und Witwe Jessica Klepser teilt ein emotionales Bild der Verabschiedung.

Sie weiss, dass ihre Familie «im Geiste beiwohnt». Mehr anzeigen

Der deutsche Schauspieler Christian Oliver kam zusammen mit seinen beiden Töchtern Madita und Annik am 4. Januar 2024 bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben. Nun wurden sie in seiner Heimat verabschiedet.

An seinem Geburtstag, am 3. März, an welchem er 52 Jahre alt geworden wäre, fand die Trauerfeier statt. Rund zwei Monate nach dem Absturz nimmt seine Witwe und Mutter der beiden Töchter, Jessica Klepser (49), Abschied von ihrer Familie.

Sie lässt die Öffentlichkeit an der Feier teilhaben, indem sie ein emotionales Foto aus der Kirche postet.

Christian Oliver vereint mit seinen Töchtern

Sie schreibt dazu, sie sei dankbar für «all die Menschen, die persönlich Abschied nahmen und die uns im Geiste beiwohnen – Miss Maditz, Miss Anniki und auch Geburtstagskind Christian Oliver».

Das Bild zeigt Kerzen, Blumensträusse und ein Foto des verstorbenen Christian Oliver zusammen mit seinen Töchtern Madita und Annik.

Der deutsche «Alarm für Cobra 11»-Star lebte seit Jahren mit seiner Familie in Los Angeles. Auf dem Rückweg aus einem Karibikurlaub stürzt ihr Kleinflugzeug auf dem Weg von Bequia nach St. Lucia ab.

