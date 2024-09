Schauspielerin Pamela Anderson wird in Zürich erwartet. (Archivbild) Keystone

Staraufgebot am Zurich Film Festival: Pamela Anderson kommt nach Zürich und wird für ihre vielseitige Karriere mit dem Goldenen Auge geehrt. Ausserdem stellt der «Baywatch»-Star seinen neuen Film vor.

Das Zurich Film Festival (ZFF) begrüsst Pamela Anderson (57). Der «Baywatch»-Star wird mit einem Goldenen Auge geehrt – für seine vielseitige Karriere und die Rolle in «The Last Showgirl». Wie es in einem Communiqué des ZFF heisst, werde der Film von Regisseurin Gia Coppola (37) am 4. Oktober gezeigt.

Anderson spielt in «The Last Showgirl» die Hauptrolle das 50-jährigen Showgirls Shelley, das feststellt, dass ihre langjährige Show zu Ende geht.

«Pamela hat die Rolle der Shelley mit Leib und Seele verkörpert und uns von Anfang an in ihren Bann gezogen», wird Christian Jungen (51), künstlerischer Leiter des Festivals, in der Mitteilung zitiert.

Auch Alicia Vikander und Jude Law werden ausgezeichnet

Das Drama feierte am Toronto International Film Festival Weltpremiere. Für Anderson, die durch «Baywatch» berühmt wurde, ging mit der Hauptrolle ein Traum in Erfüllung. «Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Part vorbereitet», sagte Anderson in Toronto.

Neben Anderson werden in Zürich weitere Filmgrössen ein Goldenes Auge erhalten. Der Preis geht auch an die schwedische Oscarpreisträgerin Alicia Vikander (35) und den US-Schauspieler Jude Law (51) für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen, wie das ZFF bereits mitteilte.

