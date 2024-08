Bollywoodstar am Locarno Film Festival: Shah Rukh Khan bringt in der Hitze die Herzen zum Schmelzen Ein sichtlich gut gelaunter Shah Rukh Khan wird in Locarno für sein beachtliches Lebenswerk ausgezeichnet. Der grösste Bollywood-Star aller Zeiten bringt mit seinem Charme die Piazza Grande zum Kochen. 11.08.2024

Ein sichtlich gut gelaunter Shah Rukh Khan wird in Locarno für sein beachtliches Lebenswerk mit dem «Pardo alla Carriera» ausgezeichnet. Der grösste Bollywood-Star aller Zeiten bringt mit seinem Charme und seiner gewaltigen Bühnenpräsenz die Piazza Grande zum Kochen.

Von Fabienne Berner und Gianluca Izzo Fabienne Berner

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bollywood-Legende Shah Rukh Khan erhält in Locarno für sein Lebenswerk den «Pardo alla Carriera».

Am Red Carpet erzählt King Khan, wie glücklich er sei, zurück in der Schweiz zu sein, wo einer seiner erfolgreichsten Filme gedreht wurde.

Der Superstar zeigt sich bestens gelaunt und begeistert das Publikum mit seiner unwiderstehlichen Bühnenpräsenz. Mehr anzeigen

Die Vorfreude ist riesig an diesem hitzigen Sommerabend, der ganz im Zeichen des indischen Superstars Shah Rukh Khan steht. In über 100 Bollywood-Filmen hat der charismatische Darsteller mitgewirkt und einer seiner grössten Erfolge, «Dilwale Dulhania Le Jayenge» aus dem Jahr 1995, wurde unter anderem in der idyllischen Bergwelt des Berner Oberlandes gedreht.

Sein Vermächtnis und der Einfluss, den er auf das indische Filmschaffen hat, werden intensiv spürbar, bevor er in Locarno den Red Carpet und die grosse Bühne auf der Piazza Grande betritt. Bereits Stunden zuvor erwartet ihn eine grosse Fan-Community sehnlichst und bei jedem Auto, das an den Carpet hinfährt, steht ihnen kurz der Atem still.

Als es endlich soweit ist und Shah Rukh Khan aus einer Limousine steigt, ist die Resonanz überwältigend. Wildes Gekreische übertönt plötzlich alles und erstreckt sich über die gesamte Piazza Grande hinweg. Und die brütende Sommerhitze, die auch abends nicht weicht, wird auf einmal noch heisser: Shah Rukh Khan bringt Locarno förmlich zum Kochen.

Der Superstar zeigt sich bestens gelaunt, nimmt sich zuerst Zeit für die Fans, bevor er am Carpet erzählt, wie glücklich er ist, wieder zurück in der wunderschönen Schweiz zu sein. Die Hitze mache aber auch ihm zu schaffen und hat ihn doch etwas überrascht, wie er mit einem Lachen auf dem Gesicht mitteilt.

Auf der Bühne demonstriert er sein begnadetes Talent als unwiderstehlicher Entertainer, während ihm der Preis für sein Lebenswerk überreicht wird. Von der ersten Sekunde an hat er das gesamte Publikum in seinen Bann gezogen und begeistert es mit seinem Witz, seinem Charme und seiner überwältigenden Bühnenpräsenz.

Shah Rukh Kahn bringt in Locarno die Piazza Grande zum Kochen und die Herzen zum Schmelzen – ein Superstar wie er leibt und lebt!

