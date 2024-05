Leandro Trossard und Kai Havertz freuen sich über das goldene 1:0 Keystone

Arsenal darf in England bis zuletzt auf den Meistertitel hoffen.

SDA

Die Londoner gewannen in der vorletzten Runde bei Manchester United 1:0 und sind wieder mit einem Punkt vor Manchester City klassiert, das allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Der wichtige Treffer im Old Trafford gelang Arsenal durch den Belgier Leandro Trossard in der 20. Minute. Danach verhinderte Manchesters starke Goalie André Onana mehrmals das 2:0 der Gunners.

Arsenal bestreitet seinen letzten Match der Saison am kommenden Sonntag daheim gegen Everton. Um erstmals seit 2004 Meister zu werden, benötigt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta aber vor allem auch einen Ausrutscher von Manchester City, das am Dienstag im Nachholspiel bei Tottenham gastiert und am kommenden Sonntag West Ham empfängt.

sda