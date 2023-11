Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat derzeit viel Grund zur Freude Keystone

Bayer Leverkusen ist auch nach der 12. Bundesliga-Runde ungeschlagen. Das Team mit dem Schweizer Granit Xhaka liegt nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen wieder zwei Punkte vor Bayern München.

Bayer Leverkusen ist noch nie deutscher Meister geworden. Fünfmal beendete die Werkself die Bundesliga auf dem 2. Platz, zuletzt 2011. 2001 verpasste sie den Titel bloss wegen des schlechteren Torverhältnisses im Vergleich mit Bayern München – in der letzten Runde hätte ihr gegen Unterhaching (0:2) ein Unentschieden zum Triumph gereicht.

Nun sieht es erneut danach aus, als würden Bayer und Bayern den Titel unter sich ausmachen. Die beiden führen die Rangliste klar an. Ob es Leverkusen diesmal reicht, steht selbstredend in den Sternen. Fakt ist, dass das Team von Trainer Xabi Alonso bislang begeistert, es auch im zwölften Saisonspiel mehr als ein Tor erzielt hat. Das gelang zuvor noch keiner Mannschaft in der Bundesliga. Bayern München, das in den ersten elf Partien der laufenden Meisterschaft ebenfalls stets mindestens zweimal getroffen hatte, kam am Freitag in Köln nicht über ein 1:0 hinaus.

Dass es Leverkusen dermassen gut läuft, daran hat neben Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka mit Alejandro Grimaldo ein weiterer Neuzugang einen grossen Anteil. Der Spanier, eigentlich ein Defensivspieler, traf mit dem 3:0 (76.) in der dritten Begegnung in Folge und totalisiert nun sieben Tore in der Bundesliga. Dazu kommen fünf Assists. Mit dem Treffer in Bremen hatte er auch im sechsten Auswärtsspiel in dieser Saison Anteil an mindestens einem Tor.

Das 1:0 für Leverkusen war ein Eigentor von Olivier Deman (9.), Jeremie Frimpong erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (43.). Bisher betrug Bayers Bundesliga-Rekord nach zwölf Runden 30 Punkte (2001/2002), nun hat die Werkself dank dem elften Saisonsieg 34 Zähler auf dem Konto.

