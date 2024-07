Yakin: «Eine kleine Unaufmerksamkeit hat uns bitter bestraft»

Der Ärger sei natürlich gross, so Nati-Trainer Murat Yakin an der ersten Pressekonferenz nach dem Aus der Schweizer Nationalmannschaft an der EM. «Mir tut es leid für die Spieler und auch die tollen Fans», sagt Yakin weiter.

07.07.2024