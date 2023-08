Da war die Welt noch halbwegs in Ordnung: Alexandra Popp jubelt nach dem Ausgleichstreffer Keystone

Deutschlands Frauen verpassen an der WM völlig überraschend den Einzug in die Achtelfinals.

Ein 1:1 im dritten Spiel gegen Schlusslicht Südkorea reichte nicht, weil die Marokkanerinnen gegen den Gruppensieger Kolumbien 1:0 gewannen.

Dass der zweifache Weltmeister Deutschland in der Gruppe nur Platz 3 belegen und ausscheiden würde, darauf hätte kaum einer gewettet. Das Team der ehemaligen Schweizer Trainerin Martina Voss-Tecklenburg startete in Brisbane nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Kolumbien vor knapp 40'000 Zuschauern verunsichert in die Partie. Bereits in der 6. Minute konnte die Koreanerin Cho So-Hyun unbedrängt einschiessen. Kurz vor der Pause erzielte Alexandra Popp den Ausgleich.

Deutschlands Frauen hätten genügend Zeit gehabt, um das entscheidende Tor zu schiessen. Trotz drückender Überlegenheit kam dies nicht zustande, zumal ein Treffer wegen einer Abseits-Stellung aberkannt wurde. Deshalb durften sich die Asiatinnen mit ihrem ersten Punktgewinn aus dem Turnier verabschieden.

Gruppensieger Kolumbien trifft im Achtelfinal am kommenden Dienstag auf Jamaika. Die zweitplatzierten Marokkanerinnen, die zum Auftakt 0:6 gegen Deutschland verloren hatten, bekommen es mit Frankreich zu tun.

sda