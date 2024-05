Juventus feiert den Cupsieg in Rom Keystone

Rekordsieger Juventus Turin gewinnt zum 15. Mal den italienischen Cup.

SDA

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri setzte sich im Final in Rom gegen Atalanta Bergamo 1:0 durch. Eine Woche vor dem Europa-League-Final gegen Leverkusen platzte damit die erste Titelchance der Bergamasken.

Den einzigen Treffer erzielte Dusan Vlahovic bereits in der 4. Minute nach einem Konter. In einer intensiven Partie waren die Turiner über weite Strecken das bessere Team und gerieten kaum einmal ernsthaft in Gefahr.

In der Serie A hat Juventus als Vierter zwei Runden vor Saisonende bereits die Qualifikation für die Champions League auf sicher.

SDA