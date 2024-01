Patrick Osterhage brachte die Bochumer in Führung Keystone

Bochum und Bremen trennen sich am Sonntag bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga 1:1. Niklas Stark rettet Werder einen Punkt in der Nachspielzeit.

Im Duell im hinteren Mittelfeld der Tabelle schien sich Bochum lange drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt sichern zu können. Patrick Osterhage hatte das Heimteam nach einer guten Stunde in Führung gebracht. Und dieser Vorsprung hielt – bis Niklas Stark in der Nachspielzeit für Bremen reüssierte und seinem Team einen späten Punktgewinn bescheren konnte. Damit bewegen sich die beiden Mannschaften im Gleichschritt und verbleiben mit je 17 Punkten auf den Rängen 13 und 14.

Kurztelegramm und Rangliste

Bochum – Werder Bremen 1:1 (0:0). – 26'000 Zuschauer. – Tore: 64. Osterhage 1:0. 93. Stark 1:1. – Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Rangliste: 1. Bayer Leverkusen 17/45 (47:12). 2. Bayern München 16/41 (52:15). 3. VfB Stuttgart 16/34 (37:19). 4. RB Leipzig 17/33 (38:18). 5. Borussia Dortmund 17/30 (33:25). 6. Eintracht Frankfurt 17/27 (27:20). 7. SC Freiburg 17/25 (21:26). 8. Hoffenheim 17/24 (32:33). 9. Heidenheim 17/21 (26:33). 10. Wolfsburg 17/20 (21:28). 11. Augsburg 17/18 (24:32). 12. Borussia Mönchengladbach 16/17 (31:35). 13. Werder Bremen 17/17 (24:31). 14. Bochum 17/17 (19:34). 15. Union Berlin 16/14 (17:31). 16. Mainz 05 17/11 (14:29). 17. 1. FC Köln 17/11 (11:29). 18. Darmstadt 98 17/10 (20:44).

sda