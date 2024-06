Die Zeit von Robert Page als Nationaltrainer von Wales ist abgelaufen Keystone

Der walisische Fussballverband trennt sich nach vier Jahren von Nationaltrainer Robert Page. Das geben die Verantwortlichen am Freitag bekannt.

SDA

Nach der verpassten Qualifikation für die EM-Endrunde in Deutschland und zuletzt enttäuschenden Auftritten in den Testspielen gegen Gibraltar (0:0) und die Slowakei (0:4) war der 49-jährige Page zunehmend in die Kritik geraten. Letztlich hat ihm auch nicht mehr geholfen, dass er Wales zur EM 2021 und ein Jahr später zur ersten WM-Teilnahme seit 1958 geführt hat.

Page hatte das Amt im November 2020 als Nachfolger des in einem Prozess verwickelten Ryan Giggs zunächst interimsmässig übernommen und wurde im September 2022 schliesslich zum Cheftrainer ernannt. Wer nach Page in Wales als Nationaltrainer tätig sein wird, teilten die Verantwortlichen noch nicht mit.

SDA