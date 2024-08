Der FC Thun bleibt als einziges Team in der Challenge League noch ohne Niederlage Keystone

Thun verhindert in Schaffhausen in extremis die erste Niederlage in der Challenge League seit Anfang April und einem 0:3 in Aarau. In der 90. Minute gleicht der 19-jährige Franz-Ethan Meichtry aus.

SDA

Nach dem glückhaften 2:2 in Schaffhausen führt der FC Thun die Challenge League weiter souverän an. Nur Thun hat noch nie verloren. Die Berner Oberländer führen in der Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf Etoile Carouge (3:1 gegen Wil) und Xamax Neuchâtel (4:1 gegen Vaduz). In der Challenge League überstand Thun seit der Niederlage in Aarau zwölf Runden ohne Niederlage (9 Siege, 3 Unentschieden).

Abgeschobene Hinterbänkler spielten sich am Freitag in den Vordergrund. Der 30-jährige Verteidiger Nadjack von Schaffhausen erzielte mit einem brillanten Seitfallzieher zum 1:0 sein allererstes Tor als Profi. Und Aliseu Mendja «Nadjack» Soares Cassama spielte immerhin ein paar Jahre lang in Portugals Primera Division und zwei Jahre lang bei den Grasshoppers. Letzte Saison verdiente Nadjack ein paar Franken beim FC Langenthal in der Amateurliga.

Auch Stade Lausanne-Ouchy verdankt den ersten Sieg seit dem Abstieg aus der Super League einem Akteur, den zuletzt niemand mehr wollte. Der 27-jährige Warren Caddy aus Madagaskar spielte zuletzt jahrelang in Frankreichs Ligue 1 und Ligue 2 für Ajacco, Sète, Annecy und zuletzt fünf Jahre lang für den FC Paris. Lausanne-Ouchy übernahm den vertragslosen Caddy vor zehn Tagen. In seinem ersten Spiel für die Waadtländer gelang Caddy auswärts gegen Stade Nyonnais sogleich das 1:0. Letztlich siegte Stade Lausanne-Ouchy 3:0.

Die 6. Runde in der Challenge League wird mit der Partie Aarau – Bellinzona abgeschlossen.

sda