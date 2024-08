Murat Yakin bei einer Diskussion mit Yann Sommer im letzten März im Trainingscamp in Spanien Keystone

Murat Yakin äussert sich zum Nati-Rücktritt von Yann Sommer und bestätigt Gregor Kobel als «klare Nummer 1».

SDA

«Ich kann Yann für seine tolle Karriere und auch für seine erfolgreiche Zeit, die er gehabt hat mit der Nationalmannschaft, nur gratulieren», sagte Yakin in einem vom Schweizerischen Fussballverband verbreiteten Videointerview. Er dankte seinem ehemaligen Goalie für die Professionalität und Spielkultur. Mit diesen Eigenschaften habe er die Nationalmannschaft geprägt. «Er ist ein grosses Vorbild auch für die Mitspieler.»

Mit dem Blick bereits in die Zukunft gerichtet, sagte Yakin: «Wir haben mit Gregor Kobel eine klare Nummer 1.» Der Keeper von Dortmund sei ein würdiger Nachfolger für Yann Sommer. Zudem sei man in der Schweiz in der glücklichen Situation, über vieles Goalies zu verfügen, die «uns unterstützen werden».

