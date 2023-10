Nationaltrainer Murat Yakin und sein Team versammeln sich erst am Mittwoch in Zürich Keystone

Nach der Verschiebung des für Donnerstag geplanten EM-Qualifikationsspiels Israel – Schweiz auf ein noch unbekanntes Datum ändert sich das Programm des Schweizer Nationalteams.

Der ab Montag geplante Zusammenzug beginnt erst am Mittwoch. Auch das öffentliche Training auf dem GC-Campus in Niederhasli wird am Mittwoch (16.30 Uhr) durchgeführt.

Am Sonntag (18.00 Uhr) bestreitet die Schweiz in St. Gallen das EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus.

