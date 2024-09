Vor 50 Jahren liess Ingmar Bergmans Drama «Szenen einer Ehe» angeblich die Scheidungsraten in die Höhe schnellen. Vor drei Jahren schlüpften Jessica Chastain und Oscar Isaac im Remake «Scenes from a Marriage» in die Hauptrollen.

Von hitzigen Diskussionen bis zu eiskaltem Schweigen: Streitereien in Beziehungen gehören dazu. Paartherapeutin Bettina Disler erklärt, mit welcher Methode ein Paar schneller zum Kern des Problems kommen kann.

Frau Disler, in der Bibel heisst es: «Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen.» Vor allem die katholische Kirche nimmt diesen Satz sehr ernst. Kann man eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert, retten?

Was genau meinen Sie mit «nicht mehr funktionieren»?

Ich rede von einer Beziehung, in welcher täglich lautstark gestritten wird und sich die Partner regelmässig verbal verletzen.

Wenn sich zwei Menschen oft verbal verletzen, macht das ein Teil ihrer Beziehung aus. Die Frage stellt sich: Wenn dieser Teil wegfallen soll, was tritt stattdessen an diese Stelle?

Das verstehe ich jetzt nicht ganz.

Um den Grund für das Streiten zu verstehen, kann zwischen der Funktion und dem Inhalt unterschieden werden, und oftmals geht es nicht nur um den Inhalt.

Zur Person: Bettina Disler

Bild: zVg

Bettina Disler ist systemische Paar- und Sexualberaterin und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS). Nach ihrem Regiestudium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und an der New York Film Academy (NYFA) inszenierte sie mehrere Opern und Filme. Später folgten ein Masterstudiengang in sexueller Gesundheit an der Hochschule für soziale Arbeit Luzern (HSLU) und in systemischer Sexualtherapie bei der Internationalen Gesellschaft für systemische Therapie in Heidelberg (IGST) sowie zahlreiche Weiterbildungen. Disler lebt und arbeitet in Zürich.