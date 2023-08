«Ausschlafen»: Francine Jordi über das, was sie am Wochenende zu wenig tut. Bild: Thomas Buchwalder

Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten? Was war der schönste Moment in den vergangenen Tagen? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Schlagersängerin Francine Jordi.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Francine Jordi ist Sängerin und steht seit 25 Jahren auf der Bühne.

Am Freitag erschien ihr neues Album mit dem Titel «Leben».

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät die 46-Jährige, was ihr schönster Moment der vergangenen Wochen war und wie lange sie am Sonntagmorgen im Bett bleibt. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was sie oder er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Francine Jordi.

Die Schlagersängerin kann in diesem Sommer gleich drei schöne Ereignisse feiern: Sie steht seit 25 Jahren auf der Bühne und veröffentlichte vergangene Woche ihr neues Album «Leben».

Kürzlich erschien zudem das erste Kochbuch von Jordi mit dem Titel «Schnell & Traditionell — meine liebsten Familienrezepte». Rezepte wie Saftplätzli mit Grossmutter-Ruebli, Krautstielgratin mit Pouletschenkeln und oder Fotzelschnitten sollen zum Nachkochen einladen.

1. Francine Jordi, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Arbeitstag.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Ich beobachtete 28 Störche in der Luft. Wahrscheinlich waren sie gerade auf dem Abflug in den Süden.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Nur, wenn es im allerbesten Sinne für die Menschheit wäre.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Nichts, da ich meistens am Montag oder Dienstag einkaufen gehe. Aber Rüebli für meinen Hund Theo stehen immer auf der Liste.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ich kaufe, was mir gefällt und in erster Linie auch bequem ist. Designer oder Markennamen spielen da keine Rolle.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit Michael Bublé. Aber er sollte dann nicht essen, sondern für mich singen☺.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Roger Moore. Er war die Coolness in Person.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Bin ein Spätzünder: «Blacklist».

«Ich beobachtete 28 Störche in der Luft»: Francine Jordi über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: Thomas Buchwalder

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Stefanie Heinzmann.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Wenn es ein zweites Leben gibt» von Francine Jordi ☺.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Kommt darauf an, ob ich arbeite oder nicht. Normalerweise nach zehn Minuten.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein. Da mein Hund als Erstes sein Essen bekommt.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Ich habe vor Kurzem eine Kerze in einer Kirche in Österreich angezündet.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Meinen Peugeot. Um von einer Konzert-Location zur nächsten zu kommen.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Nein.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Fondue geht immer.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Peugeot 5008 SW.

18. Locarno oder Lugano?

Bern ☺.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An viele schöne Jahre Ausbildung am Konservatorium in Neuenburg und an die drei Jahre, die ich in La Neuveville gelebt habe.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ausschlafen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Ich sei immer nur am Lachen.

22. Ihr Lieblingswitz?

«Weisch dä vom Schnägg u äre Brügg und so ... weisch wele?» Ich kann mir leider keine Witze behalten.

Francine Jordi füllte den Fragebogen schriftlich aus.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Was brauche ich zum Popstar?» – «Ein, zwei Stunden» Als Kind träumte er davon Popstar zu werden. Jetzt hat er sich den Traum erfüllt: blue News Redaktor Bruno Bötschi ging ins Tonstudio, um einen Song aufzunehmen. 16.11.2021