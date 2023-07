Es gibt sie in der ganzen Schweiz: ehemalige Bäche und kleine Flüsschen, die in ein Betonkorsett gequetscht Fischen und Kleinstlebewesen kaum einen artgerechten Lebenraum bieten können.

blue News Moderatorin Vania Spescha will genau wissen, wie Wasserbauer solche Gewässer wieder zum Leben erwecken und arbeitet Hand in Hand mit Umweltingenieur Sam an der Revitalisierung des Gossauerbachs.