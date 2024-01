Modisch machte Mary beim Thronwechsel alles richtig

Königin Mary im Style-Check Ein Auftritt für die Geschichtsbücher: Königin Mary erscheint nach dem Thronwechsel in einem strahlend weissen Kleid neben ihrem Mann, König Frederik, auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Bild: Imago/Xinhua Später gesellen sich zum ersten offiziellen Auftritt des neuen Königspaares vor Abertausenden von Schaulustigen auch die vier Kinder dazu. Bild: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg Aber auch mit ihrem Kuss auf dem Schlossbalkon werden Königin Mary und König Frederik in die Geschichte eingehen. Bild: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg Königin Mary im Style-Check Ein Auftritt für die Geschichtsbücher: Königin Mary erscheint nach dem Thronwechsel in einem strahlend weissen Kleid neben ihrem Mann, König Frederik, auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen. Bild: Imago/Xinhua Später gesellen sich zum ersten offiziellen Auftritt des neuen Königspaares vor Abertausenden von Schaulustigen auch die vier Kinder dazu. Bild: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg Aber auch mit ihrem Kuss auf dem Schlossbalkon werden Königin Mary und König Frederik in die Geschichte eingehen. Bild: Imago/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Mary erschien bei ihrem ersten offiziellen Aufritt als neue Königin von Dänemark ganz in Weiss. Es heisst, sie habe damit alles richtig gemacht. Eine liebevolle Geste sorgt zudem für den Eintrag in die Geschichtsbücher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mary erschien nach dem Thronwechsel bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als neue Königin von Dänemark in strahlendem Weiss auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

Mit der Wahl ihres Kleides folgte die 51-Jährige dem Beispiel von anderen Königinnen in jüngerer Vergangenheit.

Mit ihrem zeitlosen und eleganten Look habe Mary, sagen Royal-Experten, alles richtig gemacht und wieder einmal bewiesen, dass sie eine Stilikone ist. Mehr anzeigen

Sozial engagiert, vierfache Mutter und äusserst beliebt beim Volk: Mary, die neue Königin von Dänemark, wird ausserdem als zielgerichtet und ehrgeizig beschrieben.

Selbst ihre oft kritische Schwiegermutter, die abgetretene Königin Margrethe, soll voll des Lobes für die angeheiratete Bürgerliche vom fünften Kontinent Australien sein.

Nach dem Thronwechsel am vergangenen Sonntag zeigte sich Mary bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als neue Königin von Dänemark an der Seite ihres Mannes, König Frederik, auf dem Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen – und begeisterte Abertausende Schaulustige mit einem schlichten, aber glamourösen Auftritt.

Mary hat eine Vorliebe für Louboutin-Schuhe

Die deutsche Onlineseite adelswelt.de kennt die Details zum royalen Look: Mary trug ein massgeschneidertes, weisses Midikleid. Entworfen wurde es vom dänischen Modemacher Søren Le Schmidt.

Das aus einer Woll-Viskose-Mischung gefertigte Stück bekommt seinen besonderen Clou durch den Taillengürtel und den drapierten Schal. Dazu kombinierte Mary, der eine Vorliebe für die Schuhe von Designer Christian Louboutin nachgesagt wird, nudefarbene Lederpumps von Prada.

Mit ihrer Wahl folgte Mary dem Beispiel anderer europäischer Königinnen: Camilla und Letizia entschieden sich bei den Inthronisierungen ihrer Männer ebenfalls für die Farbe Weiss.

Bleibt die Frage: Warum trugen die drei Frauen alle weisse Kostüme bei ihren ersten offiziellen Auftritten als Königinnen?

Dr. Giselle Bastin, Royal-Expertin an der Flinders University, erklärt dies gegenüber «Mail Online» so: Die Farbe Weiss werde von den Frauen des Königshauses bei Krönungen deshalb so oft getragen, um «Erneuerung und die Reinheit der Krone» zu symbolisieren. Die Farbwahl sei ein Ausdruck von Loyalität und der Bereitschaft zur Erfüllung ihrer royalen Pflichten.

Marys Schmuck zeigt Verbundenheit zu ihrer Familie

Mit der Wahl ihres Schmucks drückte Mary beim Thronwechsel zudem die Verbundenheit zu ihrer Familie aus. Bekannt ist, dass die neue Königin ein Fan der dänischen Rubinen Parure ist, zu der auch ihre Lieblingstiara gehört.

Für den Thronwechsel wählte sie Ohrringe und eine Brosche aus dem Set. An ihrem Handgelenk trug die vierfache Mutter einen goldenen Armreif. Das hat ebenfalls eine symbolische Bedeutung: Die roten Rubine und das weisse Kleid ergeben zusammen die Landesfarben Dänemarks.

Mary entschied sich, schreibt adelswelt.de, allerdings für eine schlichtere Variante. Die mit Diamanten und Rubinen besetzte Brosche, welche an ihrer Taille befestigt wurde, lässt sich mit einer Perle und weiteren Schmuckornamenten erweitern. Die Ohrringe gibt es ebenfalls noch in prunkvollerer Ausstattung.

In der Nähe ihres Kragens trug die neue Königin eine zweite Brosche. Diese ziert ein Porträt von Königin Margrethe in jungen Jahren und ist als Hommage an die abgetretene Monarchin zu verstehen. Es heisst, mit der Wahl dieser Brosche wollte Mary Respekt gegenüber ihrer Schwiegermutter zeigen.

Ein royaler Kuss für die Geschichtsbücher

Fachleute sind der Meinung, Mary habe mit ihrem zeitlosen und eleganten Look alles richtig gemacht. Und sie habe einmal mehr bewiesen, dass sie eine Stilikone ist.

Nun denn, es gibt noch einen weiteren Grund, warum ihr erster offizieller Auftritt als neue Königin möglicherweise in die Geschichtsbücher eingehen wird: der innige und von den Schaulustigen heftig umjubelte Kuss mit Ehemann Frederik auf dem Schlossbalkon.

