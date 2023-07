«Ins Tessin fahren»: Tamara Cantieni über das, was sie am Wochenende zu wenig tut. Bild: Amanda Nikotin

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Bei welchem Song stürmen Sie sofort die Tanzfläche? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Comedian und Schauspielerin Tamara Cantieni.

Heutiger Gast ist Tamara Cantieni.

Die Comedian und Schauspielerin ist aktuell in verschiedenen Comedy-Shows zu sehen und zudem mit ihrem Soloprogramm «Bad Influencer» unterwegs.

Cantieni schreibt derweil auch fleissig an ihrer neuen Show, die im Herbst 2024 Premiere feiern soll. Ab Januar 2024 spielt sie zudem in Zürich im «Weissen Wind» in der kabarettistischen Komödie «Das Ziel ist im Weg» unter der Regie von Dominik Flaschka («Sister Äct»).

1. Tamara Cantieni, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Chillen. Obwohl ich an den Wochenenden arbeite, liebe ich die entspannte Atmosphäre in der Luft.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Ich erschlug an einem einzigen Sommerabend 17 Mücken. Mit der blossen Hand. Das hat mich schon bitzli stolz gemacht.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Wenn ich Königin der Schweiz wäre, würde ich strikt befehlen, sonst wäre ich ja eine lausige Regentin. Meine Befehle würde die Mehrheit aber hoffentlich lieben: 1. Sabbatical für alle Mücken, 2. Stummschalter für Staubsauger und 3. die Wochenenden auf drei Tage ausweiten. Wählt mich!

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Auf dem Zettel steht fett und grossgeschrieben: NICHT VERGESSEN. Und dann vergesse ich den Einkaufszettel ... und die Abfallsäcke natürlich auch.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ihr meint, wenn ich könnte?

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Jesus. Er kann Wasser in Wein verwandeln. Ausserdem halte ich ihn für den bedeutendsten Menschen der Geschichte.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery, weil sexy.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

James Bond. Ha, ha.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Grad gestern Nacht wieder das Schnarchkonzert meines Mannes. Kann ich nur bedingt weiterempfehlen.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Don’t Stop Me Now» von Queen. Dabei stürme ich auch Supermarktregale, Büroflächen und Küchen. Kommt regelmässig vor.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Zwei Minuten.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Mein persönlicher Albtraum. Wenn du Frühstück im Bett möchtest, schlaf in der Küche.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Erst gerade in Kopenhagen. Ich liebe Kirchen. An fremden Orten besuche ich ständig welche, nur die eigene lasse ich lieber im Dorf.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Schminke – vor allem am Morgen.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Nein. Ich bin, glaube ich, die einzige Schweizerin, die am Sonntagabend nicht «Tatort» schaut.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Team Tessin.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Pferd. Produziert wenig Abgas und tankt von allein auf.

18. Locarno oder Lugano?

Team Tessin.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An meinen Fensterplatz im Franz-Unterricht. Und dass ich gerne Team Tessin bin.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Ins Tessin fahren, ganz ehrlich. Ich liebe es, fahre aber viel zu selten hin.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich die Rolle als Bond-Girl abgelehnt habe, weil ich lieber mit Sean Connery als mit Daniel Craig geknutscht hätte.

22. Ihr Lieblingswitz?

Sagt der Zahnarzt zur Patientin (mir): «Sie brauchen eine Krone.» Sagt die Patientin (ich): «Endlich versteht mich jemand.»

