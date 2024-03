In diesem Jahr bezahlen Familien für ihre Sommerferien weniger als 2023, wie eine Analyse der Preise für Pauschalreisen von Holidaycheck zeigt. PantherMedia / Mitar gavric

Gute Nachrichten für alle, die bald ihre Sommerferien buchen wollen: Laut einer Analyse von Holidaycheck sind die Preise für Pauschalreisen dieses Jahr deutlich günstiger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Familien profitieren in diesem Jahr laut einer Analyse von Holidaycheck von günstigeren Preisen für Pauschalreisen.

Im Vergleich zu 2023 zeige sich bei manchen Reisezielen sogar ein «signifikanter» Preisrückgang.

So etwa bei der Türkei, wo man dieses Jahr 13 Prozent weniger für eine Pauschalreise bezahlt.

Etwas teurer geworden ist Spanien mit einem Anstieg von zwölf Prozent.

Früh buchen lohne sich, denn so könne man von den derzeitigen Angeboten profitieren. Mehr anzeigen

Die Rede ist davon, dass alles immer teurer wird. Nicht aber so im Feriengeschäft, wie eine Analyse von Holidaycheck zeigt. Das Bewertungs- und Buchungsportal mit Hauptsitz in Bottighofen TG überrascht mit positiven Nachrichten zu den Preisentwicklungen für Pauschalreisen.

So sollen die Preise für Pauschalreisen dieses Jahr deutlich tiefer sein als noch im Vorjahr. Bei manchen Destinationen seien die Unterschiede laut einer Mitteilung sogar «signifikant» im Vergleich zu 2023.

Vor allem Frühbucher und Personen, die in der Wahl ihres Reisezeitraums flexibel sind, könnten stark profitieren.

Türkei und Ägypten deutlich günstiger

Stark herausstechen im Hinblick auf die Preise tut in der Auflistung die Türkei. Dort bezahlen Familien in diesem Jahr 13 Prozent weniger als 2023. Wirft man einen Blick auf die Türkische Riviera, dann verzeichnet die Region einen Rückgang von acht Prozent. Kosteten Ferien dorthin letztes Jahr im Durchschnitt noch 3531 Franken, sind es 2024 durchschnittlich 3244 Franken, die Familien ausgeben müssen.

Bei Ägypten investieren Ferienmachende dieses Jahr elf Prozent weniger. Hurghada schlägt mit minus sechs Prozent zu Buche.

Für die Analyse hat Holidaycheck die durchschnittlichen Preise für eine zehntägige Pauschalreise von Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in den Sommerferien zwischen dem 18. Juli und dem 9. September 2024 verglichen. Mit dabei sind Flug und Verpflegung.

«Die politischen Unruhen im Nahen Osten wirken sich erheblich auf die Nachfrage nach Reisen in das Land am Roten Meer aus. In diesem Fall würden wir empfehlen, einen Flextarif zu buchen, um gegebenenfalls kurzfristig umplanen zu können», wird Holidaycheck-Reiseexperte Christoph Heinzmann in Bezug zum starken Preisrückgang bei Reisen nach Ägypten in der Mitteilung zitiert.

Eine weitere Destination, bei der man «hüür» beträchtlich spart, ist Rhodos. Dort sind es acht Prozent, die Ferienbuchende für Pauschalreisen weniger aufbringen müssen.

Spanien ist zwölf Prozent teurer

Anders dagegen zeigt sich Griechenland im Ganzen. Denn neben Pauschalreisen nach Spanien sind auch die Urlaubspreise für das südosteuropäische Land etwas teuerer geworden.

Bei Griechenland bezahlt man für Rundumferien drei Prozent mehr als noch im vorherigen Jahr, was aber weiterhin erschwinglich bleibt.

Wer am Strand von Spanien entspannen will, blecht 2024 etwa zwölf Prozent mehr. Mallorca bildet mit einem Preisanstieg von lediglich drei Prozent die Ausnahme.

Früh planen und profitieren

Wer nicht an die Schulferien gebunden ist und während der Sommermonate flexibler buchen kann, der hat die Chance auf noch günstigere Angebote, wie es in der Mitteilung von Holidaycheck heisst. Für sie empfehlen sich die Algarve, Kanaren, griechischen Inseln oder Tunesien.

Hierfür hat Holidaycheck die Preise für eine zehntägige Pauschalreise von Paaren inklusive Flug und Verpflegung verglichen. Als Abreisezeitraum wurde das gesamte Jahr 2024 gewählt.

Ein allgemeiner Tipp des Bewertungs- und Buchungsportals: Es sei besser, je früher man buche. Die Reiseexperten von Holidaycheck empfehlen, «frühzeitig zu planen» und «von den derzeitigen Angeboten zu profitieren».

Mehr Videos aus dem Ressort