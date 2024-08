Ausflugsrestaurant verlangt 8 Euro für leeren Teller

Das ist doch ein "alter Hut"; was Medien so alles aufgreifen, nur um eine "Sensation" zu vermelden und kritisieren! Man nennt es (vorwiegend in Österreich und Italien) einfach "Gedeck". Und das seit Jahrzehnten. Es ist sozusagen der Grundpreis ("Miete") für die Belegung des (gedeckten) Platzes am Tisch.

Kalama

Richtig so. Wer in ein Restaurant geht, geht in ein Geschäft und nicht zu Freunden essen wo es alles Gratis gibt. Was soll ein Restaurant den mit Gästen die nichts zahlen sondern nur Mehraufwand und Mehrkosten verursachen? Wer Zusätzliches verlangt muss auch bereit sein zusätzlich zu bezahlen. Wer reserviert und einfach nicht erscheint verursacht einen Schaden und muss dafür bezahlen. So einfach ist es.