Tragödie am Ballermann: Tote und Verletzte bei Lokal-Einsturz

Beim Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sterben am Donnerstagabend mindestens vier Menschen. 16 weitere werden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Todesopfer sind drei Frauen und ein Mann.

24.05.2024