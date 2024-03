Eine der Ideen: Eine doppelstöckige Premium Economy-Klasse mit flachen Betten. Zephyr Aerospace

Die Airline-Branche trifft sich jedes Jahr im Frühling zur grossen Ideen-Messe. Dabei werden auch die vielversprechendsten Ideen prämiert. blue News zeigt einige Ideen von der Shortlist.

Nachhaltiger, entspannender und vor allem komfortabler. Die Reisebranche feilt an zahlreichen Ideen, Flugreisen künftig für die Passagiere deutlich angenehmer zu machen. Einmal jährlich werden die besten Ideen mit den «Crystal Cabin Awards» gekürt.

Dieses Jahr haben es 72 Ideen auf die Shortlist geschafft, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Darunter finden sich zahlreiche neue Ideen für die Neugestaltung des Reiseerlebnisses. Profitieren sollen dabei nicht nur Premium-Kunden der Business und First Class, sondern auch Reisende in der Economy Class.

blue News stellt einige der Ideen auf der Shortlist vor und zeigt, wie Reisen von morgen aussehen könnte.

Soziales Sitzkonzept in der Economy Class

Eine Visualisierung des «Fly-Buddy Hub». ZVG

Geht es nach der Idee des Unternehmens Ameco, sollen Passagiere in der Economy Class künftig nicht mehr nur nebeneinander sitzen, sondern auch vis-a-vis Platz nehmen können. Mit dem «Fly-Buddy Hub» setzen sich die Passagiere in ein Sechserabteil, ähnlich wie heute in den Zügen.

Mit Klapptischen, aufrollbaren Bildschirmen und verschiebbaren Trennwänden sollen die Passagiere dann künftig komfortabler reisen als heute.

Ob die Airlines dieses Konzept umsetzen, ist jedoch alles andere als sicher. Durch den Aufbau von Tischen dürfte Platz verloren gehen, der heute für Sitzreihen genutzt wird.

Das Konzept würde, so lässt es die visuelle Darstellung erahnen, die klassische Economy-Klasse wohl auch nicht durchgehend ersetzen. Wahrscheinlich ist stattdessen ein Einbau anstelle einzelner Reihen – die Tickets für den «Fly-Buddy Hub» wären wohl auch teurer als normale Tickets.

Wohlfühl-Oasen auf Ultralangstreckenflügen

So oder ähnlich soll die Wohlfühl-Zone bei Qantas dereinst aussehen. Qantas

Ab 2025 will die australische Airline Qantas Ultralangstreckenflüge ins Sortiment aufnehmen. Unter dem Namen «Project Sunrise» sollen Reisende dann von Sydney und Melbourne ohne Zwischenstopp nach London und New York gelangen können.

Die Flugzeit für diese Ultralangstreckenflüge beträgt bis zu 20 Stunden. Zum Vergleich: Der heute längste Langstreckenflug führt in rund 18,5 Stunden von Singapur nach New York.

Um die Reisezeit erträglicher zu gestalten, will Qantas in den Flugzeugen eine so genannte Wohlfühl-Zone einrichten. Diese bietet Sportübungen, Trinkstationen und ein Angebot an gesunden Snacks an, um die 20 Stunden besser überbrücken zu können. Das Angebot, so die Airline, steht Reisenden in allen Klassen offen.

Flaches Bett in doppelstöckiger Premium Economy

Sieht so die Zukunft für Reisende in der Premium Economy aus? Zephyr Aerospace

Der Traum eines jeden Flugreisenden in der Economy Class, vor allem auf Flügen durch die Nacht: Ein flaches Bett. Das könnte nun bald Realität werden. In der Premium Economy Class könnten Airlines dafür auf den Zephyr-Sitz von der Firma Zephyr Aerospace zurückgreifen.

Das Design sieht vor, dass alle Passagiere in der Premium Economy ihren Sitz in ein flaches Bett umwandeln können. Damit trotzdem gleich viele Passagiere transportiert können, würden die Reisenden auf zwei Stockwerken untergebracht.

Laut dem Hersteller handelt es sich um den weltweit ersten Economy-Sitz, der komplett flachgestellt werden könnte. Jeder Sitz bietet Zugang zum Gang, wenn auch teilweise nur über Leitern. Ausserdem habe jeder Reisende «absolute Privatsphäre».

Privater Essbereich und Lautsprecher-Unterhaltung für Premium-Gäste

So sieht die First Class bei Japan Airlines künftig aus. Japan Airlines

Keine Idee auf dem Papier, sondern bald verfügbar ist das neue Premium-Konzept von Japan Airlines, welches ebenfalls für einen Award nominiert ist. In der Business- und First-Class können Reisende das erste kopfhörerfreie Bordunterhaltungssystem mit Lautsprechern im Sitz geniessen.

In der First Class gibt es einen Essbereich für drei Personen und einen Sitz, der in ein extrabreites Bett umgewandelt werden kann. Und in der Premium Economy finden Passagiere eine automatische elektrische Sitzverstellung sowie eine feste Trennwand zwischen den Sitzen in der Mitte der Kabine. Maximale Privatsphäre soll damit garantiert sein.