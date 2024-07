Auf Mallorca können ab dem nächsten Jahr an fünf Stränden keine Liegestühle mit Handtüchern reserviert werden. (Symbolbild) Bild: Imago

Die spanische Insel Mallorca sagt den früh aufstehenden und Handtücher ausbreitenden Tourist*innen den Kampf an. Ab nächstem Jahr können Liegestühle an fünf Stränden per App reserviert werden.

dmu Dominik Müller

Seit Jahren ist der sogenannte Handtuchkrieg auf Mallorca berüchtigt: Am Morgen reservieren zahlreiche Tourist*innen eine Strandliege mit einem Handtuch – und verschwinden danach wieder zum Frühstücksbuffet.

Mancherorts werden in Spanien für dieses Verhalten bereits Bussen ausgesprochen. Die spanische Insel Mallorca hat nun eine eigene Lösung gefunden:

An fünf Stränden in der Inselhauptstadt Palma – darunter auch der berühmte Playa de Palma – soll man ab 2025 Liegestühle per App reservieren können, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Zudem dürfen sich die Gäste über Gratisinternet an den Stränden freuen.

Wer sich trotzdem des Handtuchtricks bedient, muss mit einer noch unbestimmten Strafe rechnen. Die Strandbetreiber dürfen die Tüechli zudem auch wegwerfen.

Der Preis für eine reservierte Liege ist noch nicht bekannt. Allerdings soll das Tarifsystem ändern: Neu sollen die Liegestühle stundenweise und nicht pauschal für einen ganzen Tag reserviert werden können.

