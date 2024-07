TGV-Verbindungen von Zürich und Basel nach Paris fallen aus: Eine TGV-Komposition bei der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Zürich. (Archivbild) Keystone

Die SBB raten wegen Unwetterfolgen im Südosten Frankreichs von Reisen nach Paris ab. Alle TGV-Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Zürich, Basel, Lausanne, Genf und Paris fallen aus. Die SBB tauschen Billette für Mittwoch um oder erstatten das Geld zurück.

In Frankreich selbst ist der Bahnverkehr zwischen Paris Gare de Lyon und Dijon sowie Mâcon-Loché unterbrochen, wie die SBB am Mittwoch weiter mitteilten. Sie rechneten neben Zugsaufällen mit Verspätungen und Umleitungen. Wie lange die Störung dauert, war am Mittag nicht bekannt.

Der Verkehr auf der Strecke Sud-Ost, die unter anderem Paris mit Marseille und Montpellier verbinde, sei derzeit unterbrochen, teilte die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF mit. Zwischen Paris und Dijon lagen demnach Bäume auf den Gleisen, ein TGV prallte dagegen. Verletzte gab es gemäss SNCF nicht, allerdings waren rund 80'000 Reisende von Verspätungen und Zugausfällen betroffen.

Vergangene Woche hatten Brandanschläge auf neuralgische Punkte des französischen Schnellbahnnetzes den Bahnverkehr kurz vor dem Start der Olympischen Spiele schwer gestört. Wer hinter den Anschlägen steckt, war am Mittwoch nicht bekannt.

