Viersterne-Hotel La Val in Brigels Das Berg-Hotel La Val befindet sich in Brigels in Graubünden – rund zwei Autostunden von Zürich oder St. Gallen aus entfernt. Bild: La Val Holz und Stein harmonieren in den Edel eingerichteten Zimmern. Bild: La Val Insgesamt 38 Zimmer hat das La Val zu bieten. Vom Doppel-Zimmer bis zur Luxus-Suite. Bild: La Val Die Aussicht auf das umliegende Bergpanorama ist herrlich. Bild: La Val / Marcos G. Meider Im Restaurant kann man sich am Abend bei einem mehrgängigen Menü verwöhnen lassen. Am Mittag kann man sich leckere Flammkuchen individuell belegen lassen. Bild: La Val Fun Fact: Im La Val dürfen auch Geheimagenten entspannen. Hier zu sehen: Der Thurgauer Martin Langanke, der häufig als James Bond-Double gebucht wird. Neben ihm ist Model und Podcasterin Mirjana Vasovic zu sehen. Bild: La Val

Im Berg-Hideaway La Val in Brigels kann man ganz entspannt ein Wochenende verbringen. Schön für Familien: Auch Kinder sind willkommen.

Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Viersterne-Hotel La Val in Brigels bietet eine entspannte Atmosphäre für Familien.

Der Spa-Bereich erlaubt auch Kindern täglich eine Stunde lang zu planschen.

Die Anreise dauert von Zürich aus mit dem ÖV rund drei Stunden. Mehr anzeigen

Eins vorweg: Das Hotel La Val ist kein Kinderhotel – aber der Nachwuchs ist herzlich willkommen. Eine Mischung, perfekt für Familien, die Erholung wollen und gleichzeitig einen Ort schätzen, bei dem nicht alles kompromisslos auf die Sprösslinge ausgerichtet ist.

Das Viersterne-Haus La Val in Brigels liegt auf 1289 Meter über dem Meer und fügt sich unaufgeregt elegant in das Dörfchen ein.

Die Zimmer

Die Einrichtung in den 38 Zimmern ist luxuriös, Holz und Stein harmonieren gekonnt miteinander. Alpen-Chic par excellence in der Bergwelt von Graubünden.

Das Hotel teilt sich in zwei Gebäude auf. Im Haupthaus befindet sich Rezeption, Restaurant, Spa und ein Teil der Zimmer (hier gibt es übrigens vom klassischen Doppelzimmer bis hin zur Junior Suite für sechs Personen alles). Die weiteren Zimmer befinden sich im Gästehaus. Besonders: Die Gebäude sind mit einem unterirdischen Tunnel verbunden. Also kein Problem sich im Zimmer den Bademantel überzuwerfen und rüber ins Spa zu spazieren.

Das Kinderbett stand bei Ankunft schon parat im Zimmer. Franziska Pahle

Dieses Beispiel beweist – was das La Val macht, macht es richtig. Hier wird Wert aufs Detail gelegt. Alles ist durchdacht. Von der Architektur, über die Einrichtung, bis hin zu kleinen Aufmerksamkeiten, die den Gästen das Leben leichter machen.

Hier kommen wir zurück zur Kinderfreundlichkeit. Bei Ankunft war das Babybett im Zimmer bereits aufgebaut. Inklusive Kissen und Bettdecke. Alles keine Selbstverständlichkeit, wie wir gelernt haben, seit wir mit Kind reisen. Ausserdem gibt es ein hübsches und sauber eingerichtetes Kinder-Spielzimmer im erwähnten Verbindungsgang.

Kinder sind im Spa willkommen

Im 680 Quadratmeter grossen Spa-Bereich dürfen auch die Kleinsten planschen. Und zwar täglich von 16 bis 17 Uhr. Diese Regelung schliesst die Kids nicht aus, garantiert aber gleichzeitig ruhige Stunden im Wellness-Bereich. Und dieser bietet im La Val Entspannung pur.

Whirlpool im Aussenbereich, ein Innenpool, finnische Sauna, eine Kräutersauna, Erlebnisdusche und Eisbrunnen, ein Dampfbad und ein Ruhebereich mit bequemen Spa-Betten.

Kinder willkommen: Im Spa dürfen sich Kinder mit einer Begleitperson von 16 bis 17 Uhr aufhalten. Ein schönes und liebevolles Detail. Franziska Pahle

Ausserdem können Massagen und verschiedene Beauty-Behandlungen gebucht werden. Besonders empfehlenswert: die St. Barth Harmony-Massage (60 Minuten, 160 Franken).

Das Essen

Das Essen! Das Frühstücksbuffet bietet reichlich Auswahl an lokalen Produkten (so fein!). Kaffee wird an den Tisch gebracht, ebenso frisch zubereitete Eierspeisen (so wird Foodwaste vermieden, top!).

Die Abendkarte bietet eine Auswahl an traditionellen Gerichten wie Pizokel oder Capuns – super schön, kreativ und modern umgesetzt. Zudem wird ein komplett veganes Menü angeboten. Wie schon erwähnt – das, was das La Val macht, macht es richtig.

Und auch hier – auf Wunsch wird ein hübscher Kinderstuhl an den Tisch gebracht (weder verklebt noch verlebt). Mit Malstiften und freundlicher Bedienung (und eventuell zwei, drei «Wir-suchen-draussen-ein-Büsi-Pausen») schafft man es sogar als Eltern durch ein Drei-Gang-Menü. Es gibt eine Kinderkarte mit feinen Gerichten, das Glas fürs Getränk ist für die Kids aus Plastik – aber passt optisch perfekt zum «erwachsenen» Geschirr. Wieder so ein kleines, aber sehr feines Detail.

Wandern, Biken und mehr

In und um Brigels herum kann man im Sommer super wandern. Mehr als 150 Kilometer Wander- und Bergwanderwege gibt es, bis auf eine Höhe von 2729 Meter über dem Meer. Ausserdem gibt es Möglichkeiten zum Biken, (Mini-)Golf spielen und Klettern.

Wer das Abenteuer sucht, wird beim River-Rafting in der nahe gelegenen Rheinschlucht fündig. Und im Winter laden rund 40 Kilometer Pisten zum Skifahren und Snowboarden ein.

Und so kommst du nach Brigels ins La Val

Die Anreise mit dem Zug dauert von Zürich aus rund drei Stunden. In Tavanasa geht es mit dem Postauto bis zur Haltestelle S. Giacun – diese liegt fast direkt beim Hotel. Mit dem Auto ist man von Zürich und St. Gallen aus rund drei Stunden unterwegs. Eine Nacht im La Val gibt es für zwei Personen ab rund 300 Franken (je nach Datum und Verfügbarkeit).

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.

