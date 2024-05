27-Jähriger will Freund helfen, stürzt in Limmat und ertrinkt

Hier wollte ein Mann seinem Kollegen helfen und stürzte selber in die Limmat. Stunden später ist er tot gefunden worden.

Ein 27-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in in die Limmat gestürzt. Erst Stunden später wurde er tot entdeckt. Ein zweiter Mann konnte im unwegsamen Ufergelände leicht verletzt gerettet werden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag bei Wettingen AG in die Limmat gestürzt.

Zeugen zufolge wollte er einem Freund helfen, der sich am steil abfallenden Ufer in einer Notlage befand. Dieser wurde wenig später leicht verletzt gerettet.

Trotz intensiver Suche hat die Polizei den 27-Jährigen nicht gefunden.

Erst Stunden später wurde der Vermisste leblos beim Limmat-Kraftwerk in Wettingen entdeckt. Mehr anzeigen

Am Morgen des Auffahrts-Donnerstags ist beim Limmat-Kraftwerk in Wettingen AG ein lebloser Mann entdeckt worden. Die Polizei hat wenig später festgestellt, dass es sich um den Mann handelt, den sie in der Nacht zuvor intensiv gesucht hat. Der 27-Jährige ist laut Augenzeugen in die Limmat gefallen, als er einem Freund helfen wollte, der sich am steil abfallenden Ufer in einer Notlage befand.

Augenzeugen hatten die Notrufzentrale der Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.00 Uhr alarmiert, wie aus einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei hervorgeht. Eine Polizeipatrouille habe vor Ort einen Mann im felsigen, steil abfallenden Ufergelände festgestellt. Gleichzeitig habe sich die Befürchtung bestätigt, dass sich ein weiterer Mann im Fluss befinden musste.

Nach missglückter Rettungsaktion gestorben

Der nur vom Wasser aus erreichbare 24-jährige Schweizer habe durch Pontoniere geborgen und einer Ambulanz übergeben werden können, die ihn in ein Spital gebracht habe. Die eingeleitete Suchaktion nach dem vermissten 27-jährigen Mann sei erfolglos verlaufen und in den frühen Morgenstunden abgebrochen worden.

Gemäss ersten Erkenntnissen zur Unfallursache habe sich der 24-Jährige von einer privaten Feier entfernt. Begleiter hätten nach ihm gesucht und ihn dann am Ufer der Limmat entdeckt. Alles deute darauf hin, dass der 27-Jährige beim Versuch, seinem Kollegen zu helfen, in die Tiefe gestürzt sein müsse, schreibt die Polizei weiter.

ed, sda