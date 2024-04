Die Pollen sind los: Appenzeller Sennenhund wird eingestäubt Dieser süsse Appenzeller Sennenhund läuft entlang einer Hecke und wird völlig eingestäubt. User*innen sind sich nicht einig ob es sich um Pollen oder gar Gift handelt. 15.04.2024

Dieser süsse Appenzeller Sennenhund läuft entlang einer Hecke und wird völlig eingestäubt. User*innen sind sich nicht einig, ob es sich um Pollen oder gar Gift handelt.

Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Appenzeller Sennenhund läuft an einer Hecke entlang und wird eingestäubt.

User*innen sind sich nicht einig, ob das nun Pollen sind, ein Mittel für die Buchsbaumhecke oder gar Gift ist.

Auf TikTok sorgt das Video für grosses Aufsehen – mit 39,2 Millionen Views wird der Sennenhund fleissig geklickt. Mehr anzeigen

Die Pollen sind wieder da – den Tisch sauber machen oder die Fenster putzen macht momentan nur wenig Sinn. Denn schon kurze Zeit später ist alles wieder voll mit Blütenstaub.

Auch ein Appenzeller Sennenhund läuft an einer Hecke entlang und wird eingestäubt. «Also erst mal ist das eine Eibenhecke und ja das sind Pollen also ganz normal», meint ein User auf TikTok. Doch nicht alle teilen diese Meinung: «Das sieht für mich nicht nach Pollen aus, sondern eher ein Mittel für die Buchsbaumhecke, ob das für den Hund so gesund ist?» und «Das kann Gift sein bitte lasst eure Tiere das nicht machen.»

Obwohl der Pollen-Spuck vorübergehend vorbei ist, möchte euch blue News dieses Video nicht vorenthalten.

