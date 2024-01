Bilder und Blumen erinnern an die Menschen, die bei einer rassistisch motivierten Attacke getötet wurden. Archifbild: Patrick Semansky/AP/dpa

Die US-Staatsanwaltschaft wird die Todesstrafe gegen einen Rassisten beantragen, der in einem Supermarkt in Buffalo im US-Staat New York zehn Schwarze getötet hat. Die zuständige Staatsanwältin Trini Ross teilte am Freitag mit, der Täter habe den Supermarkt ausgewählt, um die Zahl der schwarzen Opfer zu maximieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der eines rassistischen Angriffs auf einen Supermarkt in Buffalo im US-Staat New York beschuldigte weisse Mann droht die Todesstrafe.

Der heute 20 Jahre alte Täter wurde bereits zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt.

Seit der Wahl von Präsident Joe Biden beantragte das Justizministerium nur sehr selten die Todesstrafe auf Bundesebene. Mehr anzeigen

Der heute 20 Jahre alte Täter wurde bereits zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt, nachdem er sich im Zusammenhang mit der Tat von 2022 des Mordes und des Inlandsterrorismus schuldig bekannt hatte. Im Staat New York gibt es keine Todesstrafe, aber das US-Justizministerium hatte die Möglichkeit, die Todesstrafe in einem separaten Bundesverfahren wegen Hassverbrechen zu beantragen. Der Angeklagte hatte versprochen, sich schuldig zu bekennen, wenn die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet, die Todesstrafe zu beantragen. Die Bundesstaatsanwaltschaft führte eine Reihe von Faktoren für die Entscheidung an, die Todesstrafe zu beantragen, darunter die umfassende Planung der Tat.

Seit der Wahl von Präsident Joe Biden beantragte das Justizministerium nur sehr selten die Todesstrafe auf Bundesebene. Dies ist das erste Mal, dass Justizminister Merrick Garland einen solchen Antrag genehmigte. Unter seiner Leitung erlaubte das Justizministerium die Fortführung von zwei Verfahren mit einer möglichen Todesstrafe und zog in mehr als zwei Dutzend Fällen den Antrag auf die Todesstrafe zurück.

dpa