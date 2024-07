Blitz lässt Mammutbaum innert Sekunden zusammenbrechen

0:12 Blitz lässt Baum einstürzen Auch in Frankreich kam es am Wochenende zu heftigen Unwettern. Dabei zerstörte ein Blitz einen gigantischen Baum, wie ein Video zeigt.

Auch in Frankreich kam es am Wochenende zu heftigen Unwettern. Dabei zerstörte ein Blitz einen gigantischen Baum, wie ein Video zeigt.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftiger Sturm und Regen sorgten auch in Frankreich am Samstag für erhebliche Schäden und Überflutungen.

Mehrere Menschen kamen ums Leben.

Ein Blitz liess einen Baum innert Sekunden einstürzen.

Heftiger Sturm und Regen sorgten auch in Frankreich am Samstag für erhebliche Schäden und Überflutungen. Der regionale Bahnverkehr im Osten des Landes war vorsorglich eingestellt worden.

Drei Menschen waren in einem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Baum sei am Samstagabend mit grosser Wucht in den Wagen gekracht, der in der Nähe der Ortschaft Rosnay-l'Hôpital (Aube) auf einer Landstrasse unterwegs war, berichtete der Sender France 3 am Sonntag unter Verweis auf die örtliche Feuerwehr.

In dem Wagen wurden drei etwa 80 Jahre alte Insassen getötet, einen vierten Eingeklemmten befreiten die Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Viel Wasser als Ursache?

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie im französischen Dorf Augé im mittleren Westen Frankreichs ein Blitz in einen Mammutbaum einschlägt. Der Baum wird dabei durch den Einschlag völlig zerstört und bricht zusammen.

In den sozialen Medien wird spekuliert, dass der Baum viel Wasser speicherte. Dieses soll beim Einschlag sofort zu kochen angefangen und sich ausgedehnt haben. Dadurch sei der Baum implodiert.

