Chlamydien, Syphilis und Gonorrhö werden zum Problem

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen europaweit zu – auch in der Schweiz. Der Bund strebt nun eine Reduktion der Ansteckungen an. Mehr Aufklärung und Tests sollen helfen, die Infektionsketten zu durchbrechen.

Die Schweiz will bis 2030 neue HIV-Übertragungen und Hepatitis-B- und -C-Infektionen verhindern.

Die Fallzahlen von sexuell übertragbaren Infektionen steigen in Europa und der Schweiz stark an.

Die Zahl der sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) nimmt in Europa stark zu. In der Schweiz haben sich die Fälle von Chlamydien, Syphilis und Gonorrhö vervielfacht, berichtet das SRF. Die Europäische Gesundheitsbehörde (ECDC) zeigt sich besorgt und fordert eine verstärkte Aufmerksamkeit, bessere Prävention und einen einfacheren Zugang zu Tests.

Laut einer Umfrage des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kennen fast 80 Prozent der Befragten HIV, aber weniger als die Hälfte kann andere sexuell übertragbare Infektionen benennen. Das BAG betont daher, wie wichtig Aufklärung weiterhin ist.

Um dem Anstieg entgegenzuwirken, möchte der Bund verstärkt auf andere STIs hinweisen. Ziel ist es, bis 2030 keine neuen HIV-Übertragungen sowie Ansteckungen mit Hepatitis B und C mehr zu verzeichnen und die Zahl der STIs zu senken.

Auch die Stadt Zürich reagierte auf den Anstieg der Fallzahlen und bietet im Rahmen eines Pilotprojekts seit über einem Jahr kostenlose Tests für junge Zürcherinnen und Zürcher bis 25 Jahre an. Die Nachfrage ist gross, berichtet die Stadt.

Die wichtigsten STIs

Die «Big Five» der sexuell übertragbaren Infektionen sind HIV, Syphilis, Hepatitis B und C, Gonorrhö und Chlamydien.



Symptome

HIV: Grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Müdigkeit und geschwollene Lymphknoten.

Syphilis: Beginnend mit Hautausschlägen, Geschwüren oder geschwollenen Lymphknoten.

Hepatitis B und C: Oft symptomlos; falls Beschwerden auftreten, zeigen sie sich bei Hepatitis C durch Müdigkeit, Gelenkschmerzen und Übelkeit.

Gonorrhö: Schmerzen beim Wasserlassen, Juckreiz oder Rötungen, eitriger Ausfluss aus Genitalien, Anus oder Rachen.

Chlamydien: Schmerzen beim Wasserlassen, Juckreiz oder Rötungen, eitriger Ausfluss aus Genitalien, Anus oder Rachen. Bei Frauen: Vaginale Blutungen zwischen den Menstruationen.

Wichtig: Viele sexuell übertragbare Krankheiten verlaufen symptomlos. Insbesondere bei bakteriellen Infektionen bietet ein Kondom nur begrenzten Schutz.



Quellen: Sexuelle Gesundheit Schweiz, Aids-Hilfe Schweiz