«Es ist noch etwas von Covid übrig»: Das sagen die Schweizer*innen zum Notvorrat-Plan Schweizer*innen sollen jetzt einen Notvorrat anlegen. Der Bund hat deshalb eine virtuelle Einkaufsliste lanciert. blue News hat auf den Strassen nachgefragt, was Herr und Frau Schweizer dazu meinen. 10.10.2024

Chiara Meyer und Kieran Steiner Stéphanie Süess

Mit dem Notvorratsrechner kann eine individuelle Einkaufsliste für die zu bevorrateten Produkte erstellt werden. Haushaltsgrösse, Zeitraum und Ernährungsgewohnheiten können ausgewählt werden.

blue News hat auf den Strassen nachgefragt, wie dieser Plan bei den Einwohner*innen ankommt: «Einen Notvorrat brauche ich nicht. Wir sind in einem priviligierten Land!», meinte eine ältere Frau. Ein jüngerer Mann hingegen sagte: «Ich mache mir momentan noch keine Gedanken dazu.»

Was andere Schweizer*innen dazu gesagt haben und was sie tun, falls es doch so weit kommt, erfährst du in unserem Video.

