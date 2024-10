Schweizer sollen jetzt Notvorrat anlegen – Bund zeigt Einkaufsliste

Ein Notvorrat ist sicher gut für die Einwohner. Viel wichtiger wäre es aber, dass die Schweiz nicht mehr Kriegspartei ist und einseitig ein Land unterstützt. Die Sanktionen sind raschmöglichst zu beenden, ansonst befürchte ich, dass wir in einen grossen Krieg hineingezogen werden. Die Politiker haben bisher nur Öl ins Feuer geschüttet, durch ihre Entscheide betreffs Sanktionen und die Diskussion über einen EU- und NATO-Beitritt. Davon ist abzuraten, wenn man gut in der Zukunft leben will. Wir müssen uns Richtung Neutralität bewegen, sonst werden wir Übles erleben.

Ernst_Fischer Da kann ich nur zustimmen, das wäre eine Empfehlung an unsere Regierung! Zudem, seit Corona schreibt mir der Bund nichts mehr vor. Alle Empfehlungen von Bund und der gesamten Regierung geht mir am A.... vorbei.

