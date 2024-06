Demonstranten zerstreuen sich, als die kenianische Polizei während eines Protestes gegen geplante Steuererhöhungen in einem Finanzgesetz in der Innenstadt von Nairobi Wasserwerfer auf sie sprüht. Bild: Brian Inganga/AP

Bei Protesten gegen ein neues Steuergesetz haben Demonstranten in der kenianischen Stadt Nariobi am Dienstag das Parlamentsgelände gestürmt. Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt, ebenso ein Teil des Parlamentgebäudes.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kenia sind die seit Tagen anhaltenden Proteste gegen Steuererhöhungen in tödliche Gewalt umgeschlagen.

Am Dienstag stürmten hunderte Demonstranten während einer Debatte über die Regierungspläne das Parlamentsgelände in der Hauptstadt Nairobi.

Im Amtsgebäude des Gouverneurs von Nairobi brach Feuer aus.

Mindestens fünf Menschen wurden nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Nichtregierungsorganisationen getötet. Mehr anzeigen

Die Polizei des ostafrikanischen Landes setzte gegen die Demonstranten Tränengas, Wasserwerfer und auch scharfe Munition ein. Nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission wurde ein Demonstrant tödlich getroffen, ausserdem erlitten mindestens drei Menschen Schussverletzungen.

Mehrere hundert Menschen durchbrachen die Absperrungen rund um das Parlament. Fernsehbilder zeigten eingeworfene Fenster und Zerstörungen im Parlamentsgebäude. Im Parlament fand zu diesem Zeitpunkt die dritte Lesung des umstrittenen Steuergesetzes statt. Viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch die Kirchen und Geschäftsleute haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Die Proteste hatten ausgesprochen friedlich begonnen. Allerdings war die Stimmung nach dem harten Vorgehen der Polizei zunehmend aufgeheizt. Während der Stürmung des Parlaments verharrten hunderte von Demonstranten weiter friedlich ausserhalb des Parlaments.

dpa