Deutsche Familie freut sich über Meteorit- und Geldregen

Im April landete ein Meteorit im Garten der Familie Sahin in Elmshorn (D). Nun soll Vater Mahmut kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen für den Verkauf stehen. Der Meteorit bringt dabei eine ordentliche Summe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Meteoriten regneten auf die deutsche Stadt Elmshorn nieder. Der grösste landete im Garten einer Familie.

Er ist 3,7 Kilogramm schwer und 4,5 Milliarden Jahre alt – und sehr viel wert.

Laut Vater Mahmut Sahin stehe der Stein nun kurz vor dem Verkauf. Er soll um die 200'000 Euro wert sein. Mehr anzeigen

Am 25. April erhielt die Familie Sahin in Elmshorn, einer Stadt im deutschen Schleswig-Holstein, ein Geschenk des Himmels. Während eines seltenen Meteoritenschauers über der Ortschaft landete ein 3,7 Kilogramm schwerer Fels aus dem All in ihrem Garten.

Das sei nicht nur für Wissenschaftler*innen interessant, sondern auch für Sammler*innen, wie Vater Mahmut der «Bild» verrät. «Als der Meteoriten-Einschlag bei uns bekannt wurde, bekam ich diverse Angebote für den Stein. Sogar ein Händler aus Indien nahm mit mir Kontakt auf. Dann sollte er mal in Katar versteigert werden. Einmal standen sogar Interessenten aus Amerika bei uns vor der Tür.»

Der Familie sei aber wichtig gewesen, dass der Meteorit in ihrer Heimat Deutschland bleibe: «Hätten wir kein Angebot aus Deutschland bekommen, hätten wir ihn behalten.» Das war aber glücklicherweise der Fall: «Wir sind in konkreten Verhandlungen, die kurz vor dem Abschluss stehen.»

Grösster je in Schleswig-Holstein eingeschlagener Meteorit

Wie viel die Familie Sahin genau für den wertvollen Meteoriten erhält, will der 46-Jährige nicht verraten. Laut der Zeitung liege das Angebot aber in der Nähe von 200'000 Euro.

Mit 3,7 Kilogramm ist der Stein der grösste je in Schleswig-Holstein eingeschlagene Meteorit, wie der Experte Carsten Jonas vom «Arbeitskreis Meteore» der «Bild» verrät: «1962 schlug einer in ein Dach in Kiel ein, der wog etwa ein Kilo. 2019 hatten wir einen Einschlag, der wog aber nur 28 Gramm. Der Elmshorner Meteorit kommt aus einem Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter. Er hat eine Reise von mehreren Millionen Kilometer hinter sich.»

Bevor die Familie Sahin den Meteoriten zum Verkauf ausschrieb, stellten sie Teile davon noch der Forschung zur Verfügung. Ausserdem wurde er an einer Messe in München ausgestellt. Derzeit liege er nun in einem Bankschliessfach – bereit für eine*n neue*n Besitzer*in.