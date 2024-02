Diese Themen kommen an den Schnitzelbänken unters Messer

Fasnachtscliquen mit Laternen ziehen am Morgenstreich in Basel durch die Strassen. Bild: Keystone/Georgios Kefalas

Auch dieses Jahr dürften sich wieder viele Prominente vor den Basler Schnitzelbänken fürchten. Mit viel Humor und Sarkasmus nehmen sie so manchen auf die Schippe. blue News hat einige der besten Verse für dich ausgesucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem Morgenstreich wurde am Montag, 19. Februar, die traditionelle dreitägige Basler Fasnacht eröffnet.

Für Montag- und Mittwochabend stehen die offiziellen Auftritte der Basler Schnitzelbänke an. Sie erfreuen sich auch bei auswärtigen Fasnachts-Fans grosser Beliebtheit.

Schnitzelbänke sind Verse, die teils auch gesanglich vorgetragen werden und auf humorvolle Weise aktuelle Ereignisse behandeln.

Besonders beliebt sind dieses Jahr unter anderem FCB-Chef David Degen, Ex-Häftling Brian Keller und SVP-Bundesrat Albert Rösti. Mehr anzeigen

Best-of Schnitzelbänke News

«Im Wallis bloose d Jäger jetzt zum grosse Halali

und knalle alles aabe wo villicht e Wolf könnt sy.

Dr Albärt Röschti het’s erlaubt und gseet nüt haiggels dra

Är sälber het jo allewyyl dä gmöögig Schoofpelz aa.»

(Dreydaagsfliege)

«Für d Mensche in den USA isch die Froog difficil.

Wääl ych die perversi Sau, oder dr Senil.

Die wichtigscht Froog isch aber, wo über allem schwäbt.

Ob äin vo dääne bäide vier Joor Amtszyt überläbt.»

(Spootschicht Rhygass)

«D Viola Amhärd het am WEF zümftig afo blöffe.

S Gsprööch mit däre von der Leyen syyg «üüsgezeichnet glöffe.»

Die Dytschi het vyyl glächled und für sich d Sekuunde zellt.

Und denn, wo d Amhärd gangen isch, en Übersetzer bstellt.»

(Rätschbääse)

«Im nooche Oschte fliege d Bombe. Mr lääbe in dunkleZyte.

Die chlyyne Chinder lyyde, well die alte Duuble stryte.

In Russland nimmt dr Putin die grosse Rageete füüre.

Und mir diskutiere über d Faarb vo Gender-WC-Tüüre.»

(Heiri)

«Aadie Cumulus, d Migros liggt im Drägg.

Äifach üüber Nacht, fuffzäähundert Stelle wägg.

Mir hänns euch jo scho letscht Joor gsäit, s isch glaar was die vernichtet.

Es isch nit immer gscheit wenn me uff Alkohool verzichtet.»

(Spootschicht Rhygass)

Best-of Schnitzelbänke Sport

«In Vietnam kauft dr Federer für 20 Stutz e Schue.

Haut 180 Frangge druff und fluetet d Lääde zue.

D Lüüt verseggle, Gäld aahüüfe, falschi Wääg yyschloo.

Schyynbar het die CS bi däm Spuure hinterloo.»

(Yysebahn)

«Die kaibe Trotti rege is uff

steen nur umme und mache Buff

und zwar so dumm, dass nimm sicher bisch obs

nit d Schwizer Fuessballnati isch»

(Dipflischysser)

«E baar Klima-Agtivischte,

seggle uf e Slalom-Pischte,

gaischtig sin si komplett drnääbe,

will si jo uf em Schnee nit glääbe.»

(Pierrot)

«Für die Fuessballerinne uss Spanie wird im letschte Joore

grosses, lang erträumts Fuessballmäärli wohr

nur, rein vo de Määrli här hätt doch jeedy sötte wüsse

dass dää Momänt kunnt, wo me so e gruusige Frosch muess küsse»

(Fäärimaa)

«Ych verzell ihne jetz, en Arztghaimnis do

dr David Dääge het sy rächti Schultere operiere lo.

Lieber hät me, wemme waiss wie dä tiggte

bitzli wyter oobe gfliggt!»

(Doggter FMH)

«Är haig ere jo nur e Schmutz gäh.

Adiós Rubiales! Kain ka di in Schutz näh!

Oh gäbti doch au ändlig, gottfridstutz,

Der Infantino ainere e Schmutz!»

(s Kuchi-Daaberettli)

Best-of Schnitzelbänke Entertainment

«Brudi bisch bitz goofy, sheesh, was laaberisch so cringe.

Frässi, Opfer, hartz ewäg, bisch Boomer oder spinnsch.

Au wenn dir nüt verstande händ wärs schön wenn jetz äin lacht.

Will d Hälfti vo däm Värs het unser Göttimäitli gmacht.»

(Spootschicht Rhygass)

«Jetz hänn si doch dä Brian uss em Gfängnis gloo.

Sithäär brobiert äär, iirgendwie e Job z bikoo.

‹Brian, mir hälffe diir, kumm, loss is zämme reede,

Wiird aifach Leerer, deert nämme si jetz jeede›.»

(Dootebainli)

«Dr Gotthard und dr Gottschalk, die dien äänlig haisse.

S wird bi baidne unterirdisch und duet denn entglaise.

Doch gits ai Unterschiid, hän si sunschd villes gmain.

Dr Gotthard het e Waiche und dr Gottschalk isch ain.»

(Katzegsang)

«Zer Beärdigung vom Silvio

sinn e huffe jungi Daame khoo …

Si sinn sofoort zu sym Säärgli g‘rennt

hänn dr Berlusconi grad erkennt.

Dasch ebbis won‘ych guet begryff:

Die kenne dää jo numme styff!»

(Giftspritzi)

Mehr zur Fasnacht