Der Border Collie namens Floki und Natalia Guitler spielen Footvolley in Rio de Janeiro, Brasilien. Bild: Bruna Prado/AP

Der Border Collie Floki lässt menschliche Mitspieler beim Footvolley alt aussehen. Sein Talent bei dem Spiel, das eine Mischung aus Beachvolleyball und Fussball ist, hat ihn zur Internetsensation gemacht.

Von David Biller, AP/tpfi dpa

Am Strand von Leblon in Rio de Janeiro ist an manchen Wochenenden ein Hund der grosse Hingucker. Der Border Collie Floki spielt dort Footvolley, eine Mischung aus Fussball und Beachvolleyball, und hat die Technik teilweise besser drauf als seine menschlichen Mitspielerinnen und Mitspieler. Der Hund springt aus dem Sand auf, um den Spielball mit seiner Schnauze über das Netz zu befördern. Mit seinem Talent ist er zu einer Internetsensation in Brasilien geworden – Hunderttausende folgen ihm bei Instagram und Tiktok.

Dazu beigetragen hat auch Flokis Besitzer, Gustavo Rodrigues. Dieser ist Footvolley-Trainer. Die Regeln der Spielart ähneln denen von Beachvolleyball, nur dass das Spielnetz niedriger hängt und die Spielerinnen und Spieler wie beim Fussball weder Hände noch Arme einsetzen dürfen. Rodrigues hatte eigentlich einen American Bully als Hund haben wollen. Doch stattdessen traf er auf Floki, der bereits als zwei Monate altes Jungtier Gefallen daran hatte, Luftballons hinterherzuspringen und dabei zeigte, welches Footvolley-Potenzial in ihm steckte.

Floki ist ein Naturtalent

Die Sportart wird von einigen brasilianischen Fussballstars als Hobby betrieben, wenn sie sich aus dem Profifussball zurückziehen. Dazu gehören die WM-Gewinner Ronaldinho und Romário. Um ein guter Footvolley-Spieler zu sein, braucht es eine gute Körperspannung, Agilität, Koordination und Timing.

Floki feierte 2023 sein Footvolley-Debüt und erwies sich als Naturtalent. «Er tut Dinge, die selbst einige Profis nicht tun», sagt Rodrigues. Dazu gehöre es, wie sich Floki auf dem Spielfeld platziere. «Manchmal geht der Ball von einer Seite zur anderen und er kehrt ihm nicht den Rücken zu. Er dreht sich zum Ball hin, um ihn immer direkt zu treffen.»

Selbst wenn er mal eine Pause im Schatten macht, scheint Floki das Interesse an einem laufenden Footvolley-Spiel nicht zu verlieren – mit grosser Konzentration verfolgt er die Aktivität auf dem benachbarten Spielfeld.

«Das ist richtig cool.»

Um zum Zug zu kommen, bellt Floki sein Herrchen Rodrigues an, damit dieser ihm den Ball zuspielt. Der Hund scheint zumindest die Grundregeln des Spiels zu verstehen. Gelegentlich spielt Floki den Ball nicht mehr – wie von der gegnerischen Seite vielleicht erwartet – Rodrigues zu, sondern bringt den Ball selbst über das Netz, um einen Punkt zu machen. Anschliessend springt er aus Freude über den Erfolg Rodrigues in die Arme.

Als sie ihn am Sonntag live von der ersten Zuschauerreihe aus beim Spielen erlebte, liess sich auch Luiza Chioli vom Talent Flokis überzeugen. Die Frau aus São Paulo kannte Floki bereits von der Videoplattform Tiktok, dachte aber, dass da seine Fähigkeiten nur aufgebauscht worden seien. «Als wir die sozialen Medien sahen, hatten wir gedacht, es seien nur Ausschnitte, dass sie die besten Aufnahmen benutzen würden», sagte die 21-Jährige. «Aber wir haben gesehen, dass er gespielt, die ganze Zeit performt hat, richtig gut war. Das ist richtig cool.»

Keiner verliert gerne gegen einen Hund

Mit der Anzahl der Follower in den sozialen Medien haben auch die Angebote für eine Partnerschaft mit Floki zugenommen. Rodrigues lebt mit seinem Hund in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. Gemeinsam reisen sie aber oft nach Rio de Janeiro – dem Zentrum des Footvolleys – und in andere brasilianische Staaten, um Flokis Fähigkeiten vorzuführen. Zudem absolvieren sie Marketing-Auftritte und fertigen neue Inhalte für die sozialen Medien an.

Nach einem Wochenende in Rio zu Marketingzwecken rückt Flokis Influencer-Karriere in Brasília wieder in den Hintergrund. Dann geht es um Footvolley-Turniere. Rodrigues berichtet, er und Floki könnten in der Regel etwa eins von drei Turnieren für sich entscheiden. Ihre Gegner seien immer sehr darum bemüht, nicht an einen Hund zu verlieren, sagt Rodrigues. «Das erzeugt Gerede und die Leute machen sich lustig. Keiner mag es, einen Punkt an ihn zu verlieren, daher legen sich die Leute gegen uns mächtig ins Zeug.»

