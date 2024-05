Selenskyj besucht Frontstadt Charkiw – wieder nächtlicher Beschuss

Die ukrainische Grossstadt Charkiw an der Grenze zu Russland liegt unter Dauerbeschuss – Wegen der kritischen Lage in und um Charkiw ist Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag angereist.

24.05.2024