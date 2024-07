Frau in den USA 43 Jahre nach Fehlurteil freigelassen

Sandra Hemme, Mitte, trifft sich nach ihrer Entlassung aus dem Chillicothe Correctional Center mit Angehörigen und Unterstützern. Hemmes Verurteilung wegen Mordes wurde aufgehoben, nachdem sie 43 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Bild: HG Biggs/The Kansas City Star/AP

Obwohl der Gerichtsentscheid eindeutig ist, findet die Staatsanwaltschaft allerlei Einwände, die Frau im Gefängnis zu behalten. Doch dann hat der Richter genug.

dpa/pfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau in den USA sass 43 Jahre lang zu Unrecht im Gefängnis.

Nun ist sie nach der energischen Intervention eines Richters entlassen worden.

Nach Angaben der auf Justizirrtümer spezialisierten Organisation Innocence Project war sie die am längsten fälschlich inhaftierte Frau in den USA. Mehr anzeigen

In den USA ist eine fälschlich wegen Mordes verurteilte Frau nach 43 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Nach einer energischen Intervention von Richter Ryan Horsman verliess die 64-jährige Sandra Hemme am Freitag (Ortszeit) die Haftanstalt in Chillicothe im Staat Missouri. Dort schloss sie in einem nahe gelegenen Park ihre Schwester, ihre Tochter und ihre Enkelin in die Arme. Nach Angaben der auf Justizirrtümer spezialisierten Organisation Innocence Project war sie die am längsten fälschlich inhaftierte Frau in den USA.

Hemme war wegen des Mordes an einer Bibliotheksmitarbeiterin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mitte Juni entschied Richter Horsman, ihre Anwälte hätten klare und überzeugende Beweise für ihre Unschuld vorgelegt und hob das Urteil auf. Hemme sei stark sediert gewesen, als Ermittler sie in einer psychiatrischen Klinik befragt hätten. Ihr Geständnis sei der einzige Beweis und bestehe aus einer Reihe einsilbiger Antworten auf Suggestivfragen. Die Frau sie «das Opfer einer offensichtlichen Ungerechtigkeit.»

Richter staucht Staatsanwalt zusammen

Staatsanwalt Andrew Bailey ging Berufung. Obwohl mehrere Gerichte entschieden, Hemme solle bis zu einer Entscheidung über Bailys Einspruch freigelassen werden, stellte sich der Staatsanwalt quer, und argumentierte, die Frau sei eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Zuletzt forderte er, Hemme solle noch zwei Strafen absitzen, die sie während der Haft erhalten hatte.

Am Freitag platzte dem Richter der Kragen. Falls die Freigesprochene nicht binnen Stunden auf freiem Fuss sei, werde er Baily wegen Missachtung des Gerichts vorladen, sagte Horsman und stauchte auch gleich noch dessen Büro zusammen, weil es das Gefängnis trotz richterlicher Anordnung angewiesen hatte, Hemme in Haft zu behalten. «Ich empfehle, das niemals zu tun», sagte Horsman. «Es ist falsch, jemanden anzurufen und ihm zu sagen, er solle sich über einen Gerichtsbeschluss hinwegsetzen.»

Bailys Büro äusserte sich vorerst nicht. Hemmes Anwalt Sean O'Brien kommentierte, offenbar falle es der Staatsanwaltschaft recht leicht, Unschuldige zu verurteilen, aber ziemlich schwer, sie freizulassen.

dpa/pfi