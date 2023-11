Zurück an der Oxford Street: Der legendäre Plattenladen HMV wird heute wiedereröffnet. IMAGO/Avalon.red

Ein bisschen heile Welt ist zurück: Seit heute können Musikfans wieder im legendären HMV an der Oxford Street shoppen. 2019 hatte der Plattenladen Konkurs angemeldet und musste den Standort schliessen.

Es ist die Rückkehr des legendären Plattenladens an den alten Standort.

2019 meldete die Kette Konkurs an und musste seinen Shop an der Oxford Street schliessen.

Verbesserte Mietkonditionen ermöglichen nun eine Rückkehr.

Für viele Musikfans ist es ein nostalgisches Highlight: Der legendäre Plattenladen HMV – das Kürzel steht für «His Master's Voice» – feiert heute die Wiedereröffnung seines Flaggschiffs in der Londoner Oxford Street.

Dies nach vier Jahren Abwesenheit an der populären Londoner Shopping-Meile. 2019 war HMV in Konkurs gegangen und musste das Geschäft schliessen. Stattdessen zog die amerikanische Süsswarenkette Candy World ins Ladenlokal ein.

Blur und die Spice Girls spielten schon im HMV

Doug Putman hat HMV in Grossbritannien saniert. Der Besitzer der Spielwarenkette Toys R Us in Kanada sagte, es sei ein «grossartiger Moment», die Kunden am Originalstandort jenes Geschäfts, das 1921 eröffnet wurde, begrüssen zu können.

HMV hat eine lange und bewegte Geschichte hinter sich und konnte schon viele berühmte Bands bei sich empfangen. Unvergessen ist etwa das Dachkonzert der Britpop-Helden Blur im Jahr 1995 oder das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung durch die Spice Girls beim HMV im Jahr darauf.

Bessere Mietkonditionen ermöglichen das HMV-Comeback

Auch bei der Wiedereröffnung heute Freitag wird eine Reihe von Bands erwartet. Putman hofft, dass das Opening «riesige Menschenmassen anziehen wird, die die Strasse richtig verstopfen».

Der Unternehmer, der in diesem Jahr bereits einen (erfolglosen) Rettungsversuch für die englische Supermarktkette Wilko unternommen hat, gab bekannt, dass er die Filiale in der Oxford Street nur wiedereröffnen konnte, weil er bessere Vereinbarungen mit dem Vermieter erreicht habe.

Statt Süssigkeiten wieder Musik in London: der neue HMV an der Oxford Street. IMAGO/ZUMA Wire

«Als wir das Geschäft aufkauften, konnten wir den Standort nicht halten, weil die Miete finanziell einfach keinen Sinn ergab», sagt er.

Als sich herausgestellt habe, dass sich die Miet- und Zinssituation verbessert hat und «der Vermieter für Gespräche offen war, hielten wir es für den richtigen Schritt, an jenen Ort zurückzukehren, der uns so viel bedeutet».

HMV wird der grösste Entertainment-Shop in London

Im April hatte HMV bestätigt, dass es mit dem Vermieter eine Einigung über die Rückkehr an den alten Standort erzielt hatte. Die Unternehmer setzen nun auf den anhaltenden Aufschwung im High Street Shopping.

«Wir denken, dass unsere Rückkehr zeigt, dass sich die Dinge hier in eine positive Richtung entwickeln», so Putman gegenüber der britischen Presse.

Es gehe dabei um Ausgewogenheit: «Es ist kein Problem, den einen oder anderen Süsswarenladen hier zu haben. Aber die Leute brauchen nicht zig davon. Sie wollen auch einen HMV oder einen Waterstones sehen.»

Immer wieder Stars im Shop: Rita Ora diesen Sommer in der HMV-Filiale in Liverpool. IMAGO/Avalon.red

Der neue HMV – dessen berühmtes Logo mit dem Hund jedes Kind kennt – wird der grösste Unterhaltungsladen in London.

Der Shop wird mehr als 4000 Artikel aus dem Bereich Popkultur, rund 20'000 Vinyl-Alben und CDs, über 8000 Blu-rays und DVDs sowie diverse Musiktechnologie-Produkte führen.

Erwartet wird zudem, dass auch der neue HMV den Fans Auftritte und Autogrammstunden von Stars bieten wird. Immerhin wurde dafür eine «eigens dafür vorgesehene Auftrittsfläche» gebaut.