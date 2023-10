Deutsche filmen den fatalen Ferrari-Crash von Sardinien Nachdem ein Schweizer Ehepaar auf Sardinien tödlich verunfallt ist, bringt nun ein Video ans Licht, was passiert ist: Mehrere Sportwagen rasen auf einer stark befahrenen Strasse und provozieren den tödlichen Crash. 03.10.2023

Neue Details zum tragischen Unfall auf Sardinien: Im blauen Lamborghini, der mit dem Ferrari des Schweizer Ehepaars und einem Wohnmobil kollidierte, sass Bollywood-Star Gayatri Joshi mit ihrem Ehemann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag stirbt ein Schweizer Ehepaar bei einem Unfall auf Sardinien.

In den Unfall sind zwei Sportwagen und ein Wohnmobil verwickelt.

Im Lamborghini sass die indische Bollywood-Schauspielerin Gayatri Joshi und ihr Ehemann Vikas Oberoi, beide sind unverletzt. Mehr anzeigen

Vor zwei Tagen ist auf Sardinien ein Schweizer Ehepaar tödlich verunfallt. Markus K. und seine Frau Melissa kamen ums Leben, als zwei Sportwagen gleichzeitig versuchten, ein Wohnmobil zu überholen.

In einem Dashcam-Video von deutschen Touristen ist zu sehen, wie ein blauer Lamborghini Huracan Spyder just in dem Moment zum Überholmanöver ansetzt, als von hinten der rote Ferrari des Schweizer Ehepaars herangebraust kommt. Der Platz auf der Strasse wird zu knapp, alle drei Fahrzeuge verkeilen und überschlagen sich.

Nun sind auch die Insassen des blauen Lamborghinis bekannt: Es handelt sich um die indische Bollywood-Schauspielerin Gayatri Joshi und ihren Ehemann Vikas Oberoi. Laut der indischen Tageszeitung «The Free Press Journal» weilt das Paar noch in Italien und teilt mit: «Wir hatten einen Unfall, aber mit Gottes Gnade geht es uns beiden absolut gut.»

Bollywood-Debüt neben Superstar

Gayatri Joshi ist als Schauspielerin im Jahr 2004 erschienenen Bollywood-Klassiker «Swades» an der Seite von Superstar Shah Rukh Khan bekannt geworden. Dieser Film sollte jedoch Joshis einziger Kinoauftritt bleiben. Die Schauspielerin, die auch als Modell international erfolgreich war, verabschiedete sich bald von der Filmindustrie und heiratete mit Vikas Oberoi einen der reichsten Männer Indiens.

Gayatri Joshi und Vikas Oberoi weilen nach dem Unfall noch in Italien. imago/ZUMA Press

Oberoi ist geschäftsführender Direktor von Oberoi Constructions, einer bekannten Immobiliengesellschaft in Indien. Der tragische Unfall ereignete sich im Rahmen der «Sardinia Supercar Experience», einer Sportwagen-Tour für Gutbetuchte.