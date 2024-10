Seniorin (92) zerreisst Testament auf Sterbebett – riesiger Erbstreit

Die Frau zerriss das Testament auf dem Sterbebett. (Symbolbild) PantherMedia / matej kastelic

Ein zerrissenes Testament sorgt für einen erbitterten Rechtsstreit zwischen der jüngeren Schwester und den entfernten Verwandten einer verstorbenen Rentnerin.

In England tobt in einer Familie ein gigantischer Erbstreit. Eigentlich war bereits alles in die Wege geleitet, der letzte Wille der 92-jährigen Carry K. schriftlich festgehalten. Ursprünglich sollten ihre fünf entfernten Cousins und Cousinen 800'000 Pfund erben.

Doch auf dem Sterbebett zerriss die Dame aus dem britischen Wiltshire ihr Testament. Nun steht das gesamte Vermögen ihrer jüngeren Schwester Josephine O. zu, wie die «Daily Mail» berichtet.

Der Vorfall ereignete sich 2022 in Salisbury, als Carry K. entschied, ihr Testament zu widerrufen. Da ist nach einem viktorianischen Gesetz von 1837 möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Nun tobt zwischen den Verwandten ein Streit um die 800'000 Pfund. Die entfernten Verwandten behaupten, dass Carry K. zu schwach war, um das Testament vollständig zu zerreissen, und dass ihr Anwalt den Vorgang abschloss.

Komplizierte Beziehung

Sie argumentieren, dass die Rentnerin unter Medikamenteneinfluss und Schmerzen nicht bei klarem Verstand war. Josephine O. hingegen ist überzeugt, dass ihre Schwester genau wusste, was sie tat. Carry K. sei verärgert gewesen über die Pläne der Cousins und Cousinen, sie in ein Pflegeheim zu bringen. Zudem soll Carry K. bereits 2021 beschlossen haben, die Verwandten aus dem Testament zu streichen.

Die Beziehung zwischen den Schwestern wird als kompliziert beschrieben, mit einer Mischung aus Zuneigung und Konflikten. Josephine O. bestreitet die Vorwürfe eines schlechten Verhältnisses und betont, dass sie und ihre Schwester immer füreinander da waren.

Der Rechtsstreit dreht sich nun um die Frage, ob das Testament legal vernichtet wurde. Sollte dies der Fall sein, würde Josephine O. das gesamte Erbe erhalten, während die Cousins und Cousinen leer ausgehen.