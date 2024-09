Ramelow: Demokraten dürfen sich nicht von AfD erpressen lassen

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident Thüringen: «Es ist erst mal so, dass wir heute feststellen müssen, dass die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch war. Dafür danke ich den Wählerinnen und Wählern. Das ist wirklich ein Festtag der Demokratie, wenn Wählerinnen und Wähler sich aufmachen und wählen gehen. Und mit dem Ergebnis müssen Politiker umgehen. Und eine Funktion eines Ministerpräsidenten ist immer eine Funktion auf Zeit. Auch das gehört zum Respekt vor der Demokratie. Deswegen sage ich, wir haben ein Ergebnis. Und ich habe von Anfang an im Wahlkampf gesagt, der, der demokratischen Parteienvertreter am meisten Stimmen auf sich vereint, der möge die Gespräche beginnen, um eine Mehrheitsregierung zu bilden. Und er wird meine Unterstützung immer finden, damit es zu einer Mehrheitsregierung kommt. Und was nicht passieren darf, wir dürfen uns nicht erpressen lassen als Demokraten von der AfD. (Weissblitz) Seit fünf Jahren regiere ich ohne Mehrheit. Das hat noch nie jemand in Deutschland versucht. Und insoweit kann ich sagen mit Stolz, wir haben fünf Jahre es geschafft, dieses Land in kritischen Phasen durch die Krisen zu bringen. Wir haben gleichzeitig 146 Gesetze und Verordnungen beschlossen. Wir haben 22 CDU-Gesetze mit Mehrheit beschlossen und die CDU hat uns immer öffentlich ausgeschlossen, hat immer gesagt, mit der Linken könne man nicht zusammen regieren. Das heisst, mit der Gleichsetzung AfD und Linke hat man uns dämonisiert und die AfD verharmlost. Und Frau Wolf von BSW hat gesagt, sie will 17 Prozent der AfD-Wähler zu sich holen. Das neue politische Angebot sollte ein Angebot für AfD -Wähler sein. Am Ende hat man nur meiner Partei die Stimmen weggeholt. Und dass der beliebteste Ministerpräsident in Thüringen, der beliebteste Politiker es nicht geschafft hat 30Prozent wieder auf seine Partei zu lenken, ist eben auch der Spaltung geschuldet und insoweit nehme ich das respektvoll zur Kenntnis, sage aber, das Ziel, weder der CDU, noch das Ziel des BSW , die AfD in ihrer Gefahr und der Gefährdung für Demokratie kleiner zu machen, ist nicht eingetreten.»

