Frauenmarsch in Washington DC zur Unterstützung des Abtreibungsrechts in Washington, USA, am 02. November 2024. Bild: IMAGO/SOPA Images

Gesundheitsdienstleister berichten von einer beispiellosen Nachfrage nach reproduktiven und geschlechtsspezifischen Medikamenten: «Das haben wir noch nie zuvor gesehen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat sich im Wahlkampf als Abtreibungsgegner präsentiert.

Seit seinem Wahlsieg zum künftigen Präsidenten der USA sind Frauen und Transpersonen verunsichert.

Sie fürchten, dass in einer Trump-Regierung Abtreibungspillen und Hormonpräparate verboten werden könnten. Mehr anzeigen

Als am Mittwoch die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen mit Trump als klarem Sieger bekannt gegeben wurden, sind Anbieter von Frauen- und Transgender-Gesundheitsdiensten mit Anfragen nach Dienstleistungen überschwemmt worden, von denen ihre Patient*innen befürchten, dass sie in einer Trump-Regierung verboten werden könnten. Donald Trump hat sich im Wahlkampf als Abtreibungsgegner präsentiert.

So gingen auf der Website von Aid Access, dem führenden Anbieter von Abtreibungspillen per Post in den Vereinigten Staaten, in weniger als 12 Stunden mehr als 5000 Anfragen nach Abtreibungspillen ein. Normalerweise verschickt das Unternehmen 9000 Abtreibungspillen – pro Monat. «Das haben wir noch nie gesehen», bestätigt Gründerin Rebecca Gomperts dem «Guardian».

Der Telegesundheitsdienst Wisp verzeichnete einen Anstieg der Anfragen nach Notfallverhütung um 300 Prozent, die Suchseite für Abtreibungspillen Plan C einen um 625 Prozent stärkeren Traffic. «Offensichtlich versuchen die Menschen, die reproduktive Apokalypse zu planen, von der wir erwarten, dass sie unter einer Trump-Präsidentschaft stattfinden wird», sagte Elisa Wells, Mitgründerin von Plan C.

Die Telegesundheitsseite Hey Jane berichtete, dass sich die Nachfrage nach Verhütungsmitteln verdoppelt habe, und Winx, ein ähnlicher Frauengesundheitsdienst, gab an, bis Mittwochnachmittag sechsmal so viele Dosen verkauft zu haben wie in den letzten sieben Tagen zusammen. «Frauen sind schlau», sagt Winx-Mitgründerin Cynthia Plotch dem Guardian. «Wir sehen, was kommt, und wir schützen uns.»

Transpatienten mit Hormontherapie sind verunsichert

Dr. Crystal Beal wiederum hatte am Mittwoch mit einer Flut von E-Mails von Transpatienten zu kämpfen, die sich Sorgen um ihren Zugang zu Hormonen und einer Hormonblockertherapie machten. Beal betreibt eine Website namens QueerDoc, die Östrogen-, Testosteron- und Hormonblocker-Medikamente anbietet.

Die Patienten sind verunsichert und haben Fragen: Wie kann ich meinen Zugang zu Medikamenten schützen?, Soll ich das Geschlecht in meinen Rechtsdokumenten wieder ändern, um auf der sicheren Seite zu sein? Sollte ich die Einnahme von Medikamenten abbrechen?

Die Anbieter fordern die Patienten auf nicht in Panik zu geraten und versichern, ihre Dienste bis zu dem Tag anzubieten, an dem sie gesetzlich nicht mehr dazu in der Lage seien – und in einigen Fällen sogar noch darüber hinaus. «Jemand hat uns heute eine Spende geschickt mit der Botschaft: ‹Lass dich von den Bastarden nicht unterkriegen›», sagt Wells.