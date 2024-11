Annalena Baerbock trennt sich von ihrem Mann

Annalena Baerbock und ihr Mann Daniel Holefleisch haben sich getrennt. (Archivbild) Bild: Eventpress Golejewski/dpa

Nach 17 Jahre kommt die Trennung: Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock und ihr Ehemann Daniel Holefleisch sind kein Paar mehr.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch haben sich getrennt.

Zu den Gründen für die Trennung gab es keine Aussagen. Mehr anzeigen

Diese Trennung kommt überraschend: Wie die «Bild» berichtet, haben sich Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch getrennt. Das Paar bestätigte die Trennung.

«Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung, die der «Bild» vorliegt. Baerbock und Holefleisch waren 17 Jahre verheiratet. Zu den Gründen für die Trennung gab es keine Aussagen.

Wohnen noch zusammen

Eine räumliche Trennung gibt es wegen der beiden Töchter auch noch nicht. «Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können. Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam.»