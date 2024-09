In Deutschland hat die Polizei im Rhein ein Fahrzeug mit menschlichen Knochenresten gefunden. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Ein jahrzehntealtes Auto wird zufällig am Grund des Rheins entdeckt. Im Inneren macht die Polizei einen Fund: Menschliche Knochen, die mit einem Vermisstenfall aus den 80er-Jahren zusammenhängen könnten.

tmxh Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei zieht einen alter Opel aus dem Rhein und macht im Inneren einen grausigen Fund: menschliche Knochen.

Das in der Nähe des deutschen Rastatt gefundene Fahrzeug soll seit 38 Jahren am Grund des Flusses gelegen haben.

Erste Ermittlungen deuten auf einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus dem Jahr 1986 hin. Mehr anzeigen

Es klingt wie einem Thriller entnommen: Ein alter Opel wird im Rhein entdeckt und von Tauchern der Wasserschutzpolizei geborgen. Im Inneren des Autos, das vermutlich seit 38 Jahren am Grund des Flusses lag, machen die Beamten einen erschreckenden Fund: menschliche Knochen.

Erste Ermittlungen legen nahe, dass das in der Nähe der deutschen Stadt Rastatt gefundene Fahrzeug mit einem Vermisstenfall aus dem Jahr 1986 zusammenhängen könnte. Anhaltspunkte für ein Kapitalverbrechen gebe es laut Polizeipräsidium Offenburg derzeit nicht.

Angler gibt entscheidenden Hinweis

Dass der rote Opel nach so langer Zeit überhaupt gefunden wurde, verdankt die Polizei einem Angler. Dessen Haken war bereits einige Tage zuvor an einem Gegenstand hängengeblieben. Als der Mann nachsah, worum es sich handelte, stiess er auf das Kennzeichen des Autos und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Rastatt hat die Untersuchungen übernommen und prüft, wie das Auto in den Rhein gelangte und ob der Vermisstenfall tatsächlich damit zusammenhängt. Eine DNA-Analyse soll klären, ob es sich wirklich um die in den 80er-Jahren vermisste Person handelt.

Gefunden wurde das Fahrzeug in etwa fünf Metern Tiefe, an einer Stelle, wo der Altrhein in den Hauptstrom mündet. Warum das Auto erst jetzt entdeckt wurde, bleibt unklar.